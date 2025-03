Escándalo en el Ascenso: un camillero tiró a un jugador al piso y se desató una batalla campal

Sin embargo, apenas uno de los camilleros salió de los límites del campo de juego, soltó de forma vehemente la camilla. El futbolista lastimado, enojado por la situación, comenzó a tener un intercambio de palabras con el miembro del staff de Brown de Adrogué. Incluso, este último volvió a agarrar la camilla y a soltarla con fuerza. En medio de este altercado, se acercó la persona encargada de la seguridad del elenco visitante y se desató una batalla campal.

En medio de un clima lleno de tensión, ambos planteles empezaron a pelearse y se registraron empujones y golpes. La situación aumentó a tal escala que el personal policial del partido intentó meterse en el medio para calmar las aguas. Aunque sucedió todo lo contrario, ya que en el afán de separar a los integrantes de la pelea y de alejar al personal de seguridad de Dock Sud, los efectivos tuvieron un fuerte enfrentamiento a empujones con la delegación visitante.

“Incomprensible lo que hizo uno de los camilleros. No es su función hacer lo que hizo. Su función es sacar al jugador lesionado de la cancha. No tenía por qué tirar de esa forma a un jugador que estaba lesionado, por más que piense que estaba actuando o que no estaba lesionado. Cosa que no es verdad, porque vimos en la repetición el golpazo de Franco Mesa. Lamentablemente, el tobillo se le tuerce demasiado. Es incomprensible todo lo que está pasando”, argumentó uno de los comentaristas de la transmisión.

Una vez que el ambiente se calmó, el árbitro principal del encuentro, Julián Jerez, reanudó la acción que ya estaba a punto de terminar. No obstante, lo curioso es que a pesar de la fuerte batalla campal que se vivió en el estadio, el réferi decidió no mostrar ninguna tarjeta.

De esta manera, los equipos terminaron repartiendo los puntos tras igualar 1 a 1. El marcador lo abrió el conjunto local a los 30 minutos de juego de la mano de Matías Sproat. Posteriormente, el Docke empató el encuentro a los 14 minutos del complemento, cuando Mesa, quien luego estuvo envuelto en el inicio de la gresca, logró marcar con un potente remate desde la frontal del área.

Este resultado no le sirvió a ninguno de los dos equipos, ya que quedaron estancados en la mitad de la tabla de la Primera B y no pudieron meterse en puestos de clasificación al reducido. Dock Sud se ubica en el décimo lugar con 12 unidades, mismas que Deportivo Armenio. En cambio, Brown de Adrogué marcha undécimo con 11 puntos, la misma cantidad que suma Acassuso. Cabe resaltar que el Tricolor tiene dos partidos menos que su adversario.