¿Enzo Pérez vuelve a River?: la verdad sobre el posible retorno al club de sus amores

Primero, hay que aclarar los tantos: nadie del Millonario se comunicó aún con el jugador o con su entorno. De hecho, la Comisión Directiva del Pincha esperará hasta último momento la decisión del volante, que todavía no sabe si quiere extender su vínculo contractual. La posibilidad de una vuelta a Deportivo Maipú, club que lo vio nacer y en el que confirmó que jugará antes de retirarse, por ahora no sería tan alta, porque el futbolista pretende seguir en el máximo nivel de competencia. En las entrañas del predio de City Bell esbozan que no lo presionarán ni apurarán . Saben que tiene línea directa de comunicación con Juan Sebastián Verón y la secretaría técnica para confirmar, a sus tiempos, qué pasará con su futuro deportivo.

El punto clave que motiva a los de Núñez es el amor incondicional de Pérez por la camiseta. Su familia asiste frecuentemente al estadio Monumental y Enzo regresó para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que terminó con victoria de River por 2-1 sobre Talleres.

Además, la razón principal que aceleró su salida a fines de 2023 fue su tensa relación con el otrora entrenador, Martín Demichelis. En aquel famoso off the récord con periodistas partidarios que se filtró a la prensa, el exdefensor habría expresado que el mendocino no sería tenido en cuenta de cara a la siguiente temporada, sin habérselo comentado previamente a él. La actitud del coach no le gustó y marcó el rumbo de su vínculo. Incluso, tras el triunfo en el Trofeo de Campeones ante Rosario Central, el volante anunció que se iba del Millonario y ni lo mencionó en los agradecimientos. "Sé que tendrán mil preguntas por hacer, sacarse muchísimas dudas, pero no es el momento de hablar. Porque me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz como me voy, con la tranquilidad de haber dejado todo y vaciarme como jugador", sentenció.

En los pasillos de Figueroa Alcorta deslizan que Gallardo y el excapitán se deben una charla personal, con el objetivo de conocer cómo está el panorama de cara al 2025, que ya aparece a la vuelta de la esquina. Aunque todavía no ocurrió, todo el mundo River habla de un hipotético futuro llamado, que podría llegar en cualquier momento. Sucedió anteriormente con Manuel Lanzini, Ramiro Funes y Gonzalo Pity Martínez, entre otros.

Fuente: TyC Sports