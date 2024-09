Ella es campeona del mundo; su mamá, súperatleta

Hija 'e Tigre. Flor Felamini y su mamá Beatriz Lund comparten algo más que la sangre. Ambas son deportistas de alto rendimiento, una en el hockey sobre patines y la otra en el triatlón. "Ella no se queda quieta, yo no corro ni el colectivo", bromeó la hockista en una divertida charla con Tiempo de San Juan , desde el Pala Igor.

A sus 60 años, ya jubilada como docente de Educación Física, sigue marcando hitos dentro de lo que es la natación, el pedestrismo y ciclismo. Desde 2014 compite en la exigente competencia, como es el Ironman, incluso lo hizo también en las ediciones que se realizaron en San juan.

Antes de llegar a Novara, Bea se sumergió a una nueva aventura al realizar uno de los circuitos más importantes del mundo: el trygFonden Christiansborg. Se trató de un evento único, que se realiza una vez al año en Dinamarca. Con mucho sacrificio y esfuerzo personal asistió y representó a San Juan de la mejor manera, compitiendo en los 2 kilómetros diurnos logrando ser la primera en su categoría.

"Yo me pongo contenta porque sé que el deporte le encanta y sé que cuando nosotros nacimos ella dejó todo de lado para estar con nosotros. Ahora que está disfrutando me encanta. Y me encanta tenerla acá y que me acompañe", expresó Felamini, en claro reconocimiento a su mamá.