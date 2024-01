Beatriz Lund cumplió los 60 pirulos cruzando el Dique Punta Negra

Ironman Sanjuanina de hierro: tiene 58 años y come 10 huevos al día para la carrera más dura

Video Beatriz, la súper mamá que no se le achica al Ironman y va por otro desafío

Tras lograr este nuevo hito, Beatriz cuenta: “El año pasado, cuando nos dejaron ir a nadar al Dique Punta Negra me encantó: aguas más claras, sin greda, con un paisaje imponente. Tanto me gustó que continué yendo a nadar durante el invierno y pude participar del Campeonato Argentino NAF (Nadadores de Aguas Frías) en distintas partes del país, saliendo primera en mi categoría y Subcampeona en la general de damas. Mientras nadaba en el dique, en mis momentos de soledad, recordé que en el año 2010 hice el Cruce del Dique de Ullum, desde Punta Tabasco hasta la Universidad y me pregunté: "¿por qué no nadar en su máxima extensión el Dique Punta Negra?" y ¿por qué no hacerlo el día que cumplo 60 años?" .

Así fue que se puso en campaña y a trabajar con ese objetivo. "Comuniqué mi proyecto a mi entrenador, al Presidente de Federación Sanjuanina de Natación y a la Secretaría de Deporte, de lo que quería hacer y gracias a Dios todos me dieron su aval, por supuesto que con autorizaciones, deslindé, seguro y papeles de la lancha que me iba acompañar. De este modo el día de ayer, inaugurando una nueva década de vida, hice el Cruce de Dique Punta Negra desde la desembocadura de río hasta el embarcadero, completando una distancia de entre 8/9 km. Me acompañó la lancha y una moto de agua, los señores Luis y Jorge Riveros y personal de Náutica".

"El día estuvo maravilloso, el agua espléndida. Salvo por el oleaje que me sacaba de órbita, todo estuvo espectacular, hasta soplé las velitas en el dique. Gran parte del cruce lo hizo también el periodista Gustavo Martínez, un gran mérito para él. El tiempo aproximado fue de 3 horas 45 minutos (no pusimos el cronómetro), pero es lo de menos, lo importante fue haber concluido con un sueño, que todo salió de maravilla, que los chicos de Náutica se portaron espectacular y que llevo en mi mochila de desafíos la satisfacción de ser pionera en los cruces de nuestros diques”, dijo Beatriz, que ya sueña con nuevos desafíos.

Beatriz tiene tres hijos y todos son deportistas: Florencia Felamini, jugadora y campeona con Las Águilas. Pablo hace escalada y Bruno, juega al vóley. Su vida se reparte en el pasatiempo con ellos y los turnos en el gimnasio: "Son 4 o 5 horas al día las que le dedico al entrenamiento. Mientras yo pueda voy a seguir participando de todo lo que me gusta. El deporte me da adrenalina, el sentirse bien, el disfrute, el saber que tiene resultados. Me gusta sacrificarme, exigirme, transpirar, sentirme cansada. Es algo único", le comentó a Tiempo de San Juan.

image.png

Entrena intenso desde que era muy chica y el deporte siempre fue su aliado. Cuando era joven llegaron los hijos y medio como que 'se dedicó a la crianza de los suyos y a la vida de familia'. Si embargo admite que nuca dejó de estar activa y por eso no le costó volver a lo tanto le hacía bien.

Era de las caminatas largas, las carreras en pileta que siempre hizo de niña y de la bicicleta; y a eso su entrenador lo cautivó. 'Vos tenés cabeza, resistencia, tenés que hacer un Ironman'. "Me animé e hice mi primera participación en Ecuador, salí 4ta. Fue todo un logro para mí".

Desde chica siempre hice deportes. En ese momento no era habitual la competencia entre mujeres. Yo hacía las cosas por mi cuenta, sin participar en nada, salvo en las carreras de natación, esas sí las hacía cuando tenía 13, 14 años