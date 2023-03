Beatriz, la súper mamá que no se le achica al Ironman y va por otro desafío

Beatriz, la super mamá que no se que no se le achica al Ironman y va por otro desafío

Beatriz (59) tiene tres hijos y todos son deportistas: Florencia Felamini, jugadora y campeona con Las Águilas. Pablo hace escalada y Bruno, juega al vóley. Su vida se reparte en el pasatiempo con ellos y los turnos en el gimnasio: "Son 4 o 5 horas al día las que le dedico al entrenamiento. Mientras yo pueda voy a seguir participando de todo lo que me gusta. El deporte me da adrenalina, el sentirse bien, el disfrute, el saber que tiene resultados. Me gusta sacrificarme, exigirme, transpirar, sentirme cansada. Es algo único", le comentó a Tiempo de San Juan .

"Me gustaría llegar a los 80 años haciendo posta"

image.png

Entrena intenso desde que era muy chica y el deporte siempre fue su aliado. Cuando era joven llegaron los hijos y medio como que 'se dedicó a la crianza de los suyos y a la vida de familia'. Si embargo admite que nuca dejó de estar activa y por eso no le costó volver a lo tanto le hacía bien.

Era de las caminatas largas, las carreras en pileta que siempre hizo de niña y de la bicicleta; y a eso su entrenador lo cautivó. 'Vos tenés cabeza, resistencia, tenés que hacer un Ironman'. "Me animé e hice mi primera participación en Ecuador, salí 4ta. Fue todo un logro para mí".

Desde chica siempre hice deportes. En ese momento no era habitual la competencia entre mujeres. Yo hacía las cosas por mi cuenta, sin participar en nada, salvo en las carreras de natación, esas sí las hacía cuando tenía 13, 14años

image.png

Beatriz confiesa que este año no podrá hacer el Ironman completo por una lesión que todavía no termina de sanar: "Hace 5 meses atrás me fracturé la cadera, me tuvieron que operar y estoy en plena recuperación, asique solamente voy a hacer la parte de nado de natación. De alguna forma iba a participar, a la parte del nado lo puedo hacer perfectamente, estoy casi a punto y esperando la carrera".

Hace 20 días dejé el bastón y hace poco empecé a caminar. Hasta que pueda hacer todo, solo haré natación