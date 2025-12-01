El SARR Series pasó por San Juan y coronó a sus campeones

El South American Rally Race (S.A.R.R) pasó otra vez por nuestra provincia, como ocurrió en años anteriores, esta vez para cerrar la competencia, donde los pilotos de motos, UTV, cuatriciclos y camionetas, cumplieron de esta manera los cinco días en este evento.

Arranca lo más lindo Los equipos sanjuaninos ya tienen hoja de ruta en el Regional: así serán los cruces de la Segunda Ronda

Liga Profesional Gimnasia eliminó al Barracas de Chiqui Tapia y habrá clásico de La Plata en semifinales

El mejor rally raid de Sudamérica, contó con pilotos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, entre otros, en su cuarta fecha, que fue coincidente con la séptima y octava del argentino.

La competencia unió estos días Tinogasta con San Juan, comenzando la competencia en la provincia de Catamarca con administrativa y técnica el día martes 25, etapa 1 y largada simbólica el miércoles 26, etapa 2 el jueves 27, tercera etapa el viernes 28, donde llegaron los competidores a San Juan, para disputar el sábado 29 la etapa 4 y el domingo 30 la quinta y última etapa, que además tuvo su vivac en el Centro de Convenciones. En este lugar el público pudo tomar imágenes con los vehículos y pilotos.

RESULTADOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS

M1 (motos)

1-Jeremías Pascual (Villa Dolores) 20:24:42

2-Joaquín Debeljuh (Buenos Aires) a 02:01:00

3-Julián Sánchez Dablin (Mendoza) a 03:49.48

4-Chun Sapag (Paraguay) a 09:19:10

5-Gerardo Silicani (Santa Fe) a 10:04:09

6-Benjamín Pascual (Córdoba) NO TERMINÓ

M2 (motos)

1-Baltazar Frezze (Salta) 24:16:25

2-Juan Andrés Pico (La Pampa) a 03:00:15

3-Picho Frois (La Pampa)

4-Sebastián Elices (Santa Fe)

Q1 (cuatriciclos)

1-Giuliano Giordana (Córdoba) 2:16:26

2-Santino Camacho (Córdoba) a 01:02:29

3-José Faule (Santiago del Estero) a 06:31:55

4-Agustín Cadamuro (Córdoba) NO TERMINÓ

T4.1 (UTV)

1-Jeremías González Ferioli/Gonzalo Rinaldi (Córdoba) 19:01:56

2-Gustavo Gallegos/Santiago de la Vega (Buenos Aires) a 01:57:11

3-Nazareno López/Sergio Lafuente (Chubut) a 04:40.34

T3.1 (camionetas)

1-Ricardo Silicani/Laureano Acosta (Santa Fe) 22:38:46

2-Karina Dobal/Lisandro Sisterna (Buenos Aires) a 03:28:45

3-Fernando Castelblanco/Andrés Sánchez (Colombia) a 03:48:23

4-Omar Gándara/Adriano Battista (Buenos Aires) 04:17:54

5-Manuel Álvarez/Daniel López (Uruguay) 04:48:08

T4.2 (camionetas)

1-Breno Ferreira/Nicolás Bollero (Brasil) 21:06:42

2-Leandro Mokfa/Gabriel Dall Agnol (Brasil) a 03:45:24

3-Rodrigo Bianchini/Fabio Zeller (Brasil) NO TERMINÓ

T1.1 (camionetas)

1-Ramiro Corvalán (San Luis) 30:22:18

T2.1 (camionetas)

1-José Antonio Martínez/Juan Carlos Pereira (Mendoza) 36:29:45