martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Y ahora?

Después de la novela de Villa, San Lorenzo se prendió en la pelea por un ex Boca: de quién se trata

La inminente venta de un futbolista del plantel obliga a la CD a salir a buscar su reemplazante en el mercado de pases. Uno que se desvinculó hace unos días aparece en la lista de pretendientes. ¿Quién es?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Lorenzo se mueve en silencio mientras termina de cerrar la transferencia de Elías Báez a Atlanta United, una operación clave para oxigenar las arcas de un club golpeado en lo económico. Sin embargo, la salida del juvenil dejará un hueco importante en el equipo de Damián Ayude, que ya le hizo saber a la dirigencia provisoria la necesidad urgente de incorporar un lateral izquierdo. ¿Un ex Boca puede ser su reemplazante?

Lee además
la camioneta que trasladaba a moretti atropello a un hincha de san lorenzo a la salida del estadio
Escándalo

La camioneta que trasladaba a Moretti atropelló a un hincha de San Lorenzo a la salida del estadio
renuncias masivas y acefalia en san lorenzo tras una jornada clave de comision directiva
Este martes

Renuncias masivas y acefalía en San Lorenzo tras una jornada clave de Comisión Directiva

En ese contexto, el nombre que empezó a circular en Boedo es el de Frank Fabra. El experimentado defensor colombiano quedó libre tras finalizar su extenso ciclo en Boca y es uno de los apuntados por la secretaría técnica azulgrana para reforzar el sector.

image

En las últimas horas, desde el entorno futbolístico de San Lorenzo hubo un primer contacto informal con allegados al jugador para conocer su situación contractual y sus planes a futuro. Por ahora no existe una propuesta formal, ni tampoco una decisión tomada por parte de Fabra, que evalúa los próximos pasos de su carrera a los 34 años.

El lateral aún no resolvió si continuará en el fútbol argentino. Más allá del interés de un club grande como San Lorenzo, en su entorno pesa el vínculo emocional con Boca y la posibilidad de regresar a Colombia para transitar el cierre de su carrera.

En caso de que el proyecto del Ciclón lo seduzca y acepte vestir la camiseta azulgrana en este 2026, el aspecto económico será determinante. Fabra debería ajustar considerablemente sus pretensiones salariales, teniendo en cuenta la delicada situación financiera que atraviesa la institución de Boedo.

Pese a los cuestionamientos que recibió en el último tramo de su etapa en Boca, marcada por errores decisivos y una recordada expulsión en la final de la Copa Libertadores, Fabra sigue siendo un jugador de recorrido y experiencia internacional. No por casualidad permaneció una década en el Xeneize: disputó 244 partidos, convirtió 14 goles, dio 32 asistencias, ganó nueve títulos y se despidió en diciembre, tras su última práctica en el predio de Ezeiza. ¿Llegará a Boedo?

Temas
Seguí leyendo

Con el sanjuanino Agustín Ladstatter, San Lorenzo arrancó la pretemporada: el mensaje claro al presidente

Gran temporada del atletismo sanjuanino: uno a uno

"Soy un raro de mierda": las revelaciones de Messi sobre su vida privada y su vínculo con Antonela

Fórmula 1: uno por uno, los horarios de todas las carreras de la temporada 2026

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo técnico: viene de dirigir a otros dos jugadores de la 'Scaloneta'

Bomba en el hockey sobre patines: a pocos meses del Mundial, José Luis Páez renunció a la Selección Argentina

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?

Los Reyes "verdinegros": Roberval y Alderete, con capa y corona, sorprendieron a niños por las calles sanjuaninas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
José Luis Páez, de técnico a veedor.
Oficial

Bomba en el hockey sobre patines: a pocos meses del Mundial, José Luis Páez renunció a la Selección Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Te Puede Interesar

El vino sanjuanino atraviesa tiempos difíciles con el consumo en caida. Pero no es solo aquí, esto ocurre a nivel global. 
Vitivinicultura

El mundo toma menos vino y en San Juan ya prenden una luz de alerta

Por Elizabeth Pérez
Juntada violenta en Rivadavia: le partió una silla en la cabeza a un adolescente y fue condenado
Juicio abreviado

Juntada violenta en Rivadavia: le partió una silla en la cabeza a un adolescente y fue condenado

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete
Siniestro vial

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado
Tiempo en Chile

La Serena fit: mañanas nubladas, ejercicio asegurado

Los ingresos tributarios de San Juan crecieron en 2025 y, al compararlos con la inflación y el Presupuesto, muestran una mejora real de las cuentas provinciales.
Cuentas públicas

Recaudación 2025: cómo cerró San Juan cuando se la mide contra inflación y presupuesto