Después de la novela de Villa, San Lorenzo se prendió en la pelea por un ex Boca: de quién se trata

San Lorenzo se mueve en silencio mientras termina de cerrar la transferencia de Elías Báez a Atlanta United, una operación clave para oxigenar las arcas de un club golpeado en lo económico. Sin embargo, la salida del juvenil dejará un hueco importante en el equipo de Damián Ayude, que ya le hizo saber a la dirigencia provisoria la necesidad urgente de incorporar un lateral izquierdo. ¿Un ex Boca puede ser su reemplazante?

Escándalo La camioneta que trasladaba a Moretti atropelló a un hincha de San Lorenzo a la salida del estadio

En ese contexto, el nombre que empezó a circular en Boedo es el de Frank Fabra. El experimentado defensor colombiano quedó libre tras finalizar su extenso ciclo en Boca y es uno de los apuntados por la secretaría técnica azulgrana para reforzar el sector.

image

En las últimas horas, desde el entorno futbolístico de San Lorenzo hubo un primer contacto informal con allegados al jugador para conocer su situación contractual y sus planes a futuro. Por ahora no existe una propuesta formal, ni tampoco una decisión tomada por parte de Fabra, que evalúa los próximos pasos de su carrera a los 34 años.

El lateral aún no resolvió si continuará en el fútbol argentino. Más allá del interés de un club grande como San Lorenzo, en su entorno pesa el vínculo emocional con Boca y la posibilidad de regresar a Colombia para transitar el cierre de su carrera.

En caso de que el proyecto del Ciclón lo seduzca y acepte vestir la camiseta azulgrana en este 2026, el aspecto económico será determinante. Fabra debería ajustar considerablemente sus pretensiones salariales, teniendo en cuenta la delicada situación financiera que atraviesa la institución de Boedo.

Pese a los cuestionamientos que recibió en el último tramo de su etapa en Boca, marcada por errores decisivos y una recordada expulsión en la final de la Copa Libertadores, Fabra sigue siendo un jugador de recorrido y experiencia internacional. No por casualidad permaneció una década en el Xeneize: disputó 244 partidos, convirtió 14 goles, dio 32 asistencias, ganó nueve títulos y se despidió en diciembre, tras su última práctica en el predio de Ezeiza. ¿Llegará a Boedo?