Desde Zonal Cuyano hasta partidos de fútbol: esta es la agenda deportiva del fin de semana

Deporte motor

Zonal Cuyano

Si bien es una competencia regional propia de Cuyo, la fecha del campeonato a disputarse este fin de semana se celebrará en nuestra provincia; y habrá 19 pilotos de San Juan, repartidos en cuatro categorías, quienes nos representarán en el evento que se llevará a cabo en las instalaciones del Circuito San Juan Villicum, en el Departamento Albardón.

La tercera fecha del calendario 2024 del Zonal Cuyano, que organiza la Asociación Pilotos de Automóviles de Competición, tendrá lugar este sábado 25 y domingo 26 de mayo. En ambos días, la programación iniciará en la mañana, temprano, y se extenderá hasta la tarde.

Los horarios de las carreras finales del domingo son los siguientes: a las 12:30 horas, final del Turismo Pista 1.4 (12 vueltas o un máximo de 30 minutos); a las 13:10 horas, final de Clase 2 (15 giros o 35’); a las 13:50 horas, final de Fórmula Cuyana (12 giros o 30’); a las 14:30 horas, final de TC Cuyano (12 giros o 30’); y a las 15:10 horas, final de Promocional Fiat (12 giros o 30’). La entrada para el público tendrá el valor de mil pesos.

Deporte sobre el agua

Vela y Remo

Este fin de semana, el club sanjuanino de Vela y Remo –ubicado en el perilago del Dique de Ullúm- aguardará por los sanjuaninos que deseen presenciar de manera libre y gratuita de la primera fecha de un torneo cuyano de vela, que se reditará luego de algunos años. La competencia se disputará entre el sábado y el domingo, desde el mediodía hasta las 17 horas, con la participación de navegantes sanjuaninos y mendocinos.

Los veleros que competirán son de tipo microtoner. Estos barcos tienen cabina, con tres tripulantes y son de 19 pies. Habrá casi 15 veleros sobre el agua, número convocante para la disciplina.

Básquet

Liga Federal de básquet en silla de ruedas

Este fin de semana, en San Juan se jugará la primera fecha del tercer nivel de la Liga Federal de básquet en silla de ruedas. El evento deportivo se desarrollará en el parquet del Club Hispano, en Capital. Además de Las Águilas, equipo de nuestra provincia, también estarán ICLIM de la Ciudad de Mendoza, Granaderos de San Martín, Mendoza, y Los Toros de San Luis. Los encuentros se disputarán este sábado 25/5, de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, y el domingo 26/5 de 14 a 18 horas.

Federación Sanjuanina de Básquet

En el ámbito de la pelota naranja hay más actividad referida al Campeonato Apertura. Hubo y habrá partidos en rama femenina y masculina.

Masculino: en el Nivel 1 de San Juan, anoche comenzó la instancia de Cuartos de Final. Urquiza venció 80-32 a Unión Vecinal de Trinidad, Inca Huasi cayó 62-67 ante Estrella y en el clásico barrial, Ausonia venció 75-65 a Hispano. Mañana sábado, a las 21 horas, Lanteri recibirá a Jáchal Básquet. Los encuentros de vuelta se jugarán la semana entrante.

Femenino: en el Nivel 1 de San Juan, este martes 28/5 comenzará la ronda de Semifinales. Urquiza recibirá a Lanteri a las 20 horas. Ese mismo día, pero a las 22 horas, Aramburu recibirá a Universidad.

Hockey sobre césped

Asociación Sanjuanina de Hockey Césped y Pista

Masculino: este sábado 25/5 se jugará la gran final del Torneo Apertura. Universidad y Lomas de Rivadavia protagonizarán el clásico sanjuanino a las 20:30 horas, en la cancha de la Unión Vecinal de Trinidad. En la previa, desde las 19, UDAP y Cooperativa Justo Castro jugarán por el tercer puesto.

Femenino: entre sábado y domingo se jugarán encuentros correspondientes a la novena fecha del torneo. Mañana, desde las 16 horas, Universidad B recibirá a Lomas Negro, Huazihul retornará a su casa para enfrentar a Richet y San Juan Rugby visitará a Amancay. El único partido del domingo será Universidad A vs San Juan Rugby Verde, a partir de las 16 horas.

Vóley

Con respecto a la programación anunciada por la Federación Sanjuanina de Voleibol, este fin de semana hay previstos sólo dos partidos en Primera División (o Nivel 1). Ambos pertenecen a la categoría masculina y se jugarán este domingo 26. A las 18 horas, en la cancha 2 de la Universidad, el local recibirá a Hispano; y desde las 18:30, en cancha del Gremial, Obras y UPCN jugarán el clásico local.

Equitación

Saltos Hípicos

A lo largo de todo este fin de semana, en las instalaciones del Jockey Club en el Departamento Rivadavia se celebrará el Torneo Cordillerano 2024 de saltos hípicos. En esta 33° edición habrá 300 binomios como participantes, provenientes de todo el país. Desde el viernes al domingo, la actividad competitiva se dará entre las 9 y las 18 horas. La entrada al público será libre y gratuita y, además de la competencia, podrá disfrutar de un paseo de comidas, bebidas y compras.

Rugby

Este fin de semana no habrá competencia en la Copa Oro y Copa Plata, los dos máximos torneos de Cuyo a nivel de clubes en rama masculina. La séptima fecha se celebrará recién el próximo fin de semana, entre el sábado 1 y domingo 2 de junio.

Mientras tanto, los cinco equipos de San Juan continuarán con los entrenamientos y preparándose para el siguiente compromiso. En la próxima fecha, la séptima de la primera ronda, los equipos locales tendrán los siguientes partidos. En la Copa Oro, Huazihul recibirá a Universidad y San Juan Rugby será local de Los Tordos de Mendoza. Mientras que, en la Copa Plata, Alfiles será anfitrión de Tacurú y Jockey de Rivadavia Rugby, ambos equipos de Mendoza.

Torneo Local de Desarrollo

Este domingo 26 de mayo se disputará la cuarta fecha del campeonato doméstico destinado a promocionar y potenciar el rugby femenino y masculino de la provincia a nivel de clubes. La sede será el Jockey Club de Rivadavia.

Programación:

10:30 horas: Caucete Rugby vs Pocito Rugby (M)

10:50 horas: Jockey vs Huazihul (F)

11:10 horas: Cóndor Rugby de Jáchal vs 9 de Julio (M)

12:00 horas: Huazihul vs Jockey (F)

12:20 horas: Pocito vs Cóndor (M)

12:40 horas: 9 de Julio vs Caucete (M)

13:20 horas: Cóndor vs Caucete (M)

13:40 horas: Pocito vs 9 de Julio (M).

Enduro

El Campeonato Argentino celebrará la segunda fecha de su calendario. La cita será en Tucumán y allí estarán los sanjuaninos Eduardo Cortéz, Gonzalo Montiveros, Alejandro Escobar y Ariel Navarro.

Fútbol

Liga Sanjuanina de Fútbol

Este fin de semana, en Primera se disputará la novena fecha del torneo Apertura 2024 femenino y la fecha 14 del certamen masculino. También habrá actividad en Segunda División.

Primera División – Masculino: los partidos a disputarse comenzarán este viernes 24/5 con Trinidad vs Villa Obrera (21:30); continuará este sábado 25/5 con Alianza vs Sportivo Picón, y Rivadavia vs. Unión, ambos desde las 16 horas; seguirá el domingo 26/5 con el clásico pocitano entre Atenas y Aberastain, Carpintería vs. Marquesado, el puntero del torneo Juventud Zondina vs Peñarol, Del Bono vs San Lorenzo, Minero y Desamparados (en cancha de Juventud Unida de Pocito) y López Peláez vs 9 de Julio, todos desde las 16 horas; y finalizará el martes 28/5 con San Martín vs Colón Junior, a las 16, en el predio Emmanuel Más en Chimbas.

Primera División – Femenino: los partidos a disputarse comenzarán este sábado 25/5 con Centenario Olímpico vs Desamparados (16:30) y Villa Obrera vs. Alianza (18:00). La fecha continuará el domingo 26/5 con 9 de Julio vs Trinidad y Mineros vs. Atenas, ambos a las 11 horas. El último partido programado es San Martín vs. las líderes del campeonato Colón Junior, para el miércoles 29 a las 16 horas en el predio del Verdinegro. Las Águilas vs Palermo no fue programado.

Segunda División – Masculino: la segunda fecha de la ronda de vuelta comenzará este viernes 24 de mayo con San Damián jugará vs. Libertad Juvenil. La fecha seguirá mañana con Defensores de Los Andes vs. Centenario Olímpico, Juventud Unida vs. Fiorito, Defensores de Argentinos vs Árbol Verde, Los Pumas vs. Juventud Rivera, Juventud Ullunera vs Recabarren y El Globo vs. Sarmiento. El domingo 26/5 se cerrará la fecha con Villa Hipódromo vs Huarpes, Rawson Juniors vs. San Agustín y finalizará con Puntero vs Villa Ibáñez. Todos los partidos se jugarán a las 16 horas.

Segunda División – Femenino: el séptimo capítulo del torneo se jugará íntegramente el domingo 26 de mayo. EFOP recibirá a Rufrano a las 16 horas en Árbol Verde, Unión a Defensores de los Andes en el 12 de Octubre a las 17, Alianza vs. Academia Rawson (16:00) y las punteras del torneo de Universidad vs. Rivadavia (16:30) en El Palomar.

Copa Federal Regional Femenina Amateur

Este fin de semana, equipos de nuestra provincia competirán en la tercera fecha de la primera ronda. La programación iniciará este sábado 25 con San Martín vs. Colón Junior, a las 16, en el predio Emmanuel Mas. En esta Zona 5 de Cuyo, Rivadavia de La Bebida cumplirá con fecha libre. Y el domingo 26 jugarán Palermo vs. Juventud de Santa Lucía, a partir de las 15 horas. Alianza cumplirá con fecha libre en esta Zona 6 de Cuyo.

Ciclismo

Libres y Master

Con la organización del Club Social Los Andes, este sábado 25/5 se disputará en el Complejo El Pinar de Rivadavia una fecha del Campeonato Copa Rivadavia. La actividad comenzará a las 14 horas.

Futsal

Liga Sanjuanina de Fútbol

Masculino: en la Primera División de San Juan, anoche comenzó a jugarse la décima fecha del torneo. Debido a las condiciones climáticos, el Departamento de Futsal de la Liga suspendió casi la totalidad de los encuentros. El único que se jugó fue Del Bono 4-3 Desamparados porque se jugó en la cancha techada del Bodeguero. Los encuentros suspendidos y a reprogramar fueron La Gloria vs. Defensores de los Andes, Villa Porres vs SEC, Krause vs. Alianza y Mercedario vs Defensores de Argentinos. Para esta noche, desde las 22, están programados Hualilán vs Las Águilas, San Ricardo vs Barrio CGT Rawson y Huarpes vs Unión. Barrio Rivadavia cumplirá con fecha libre.

Copa Argentina

Por esta competencia nacional habrá partidos en ambas ramas.

Femenino: este sábado 25 se jugará la primera fase para los equipos sanjuaninos. En cancha de Trinidad se jugarán tres partidos: La Colombia vs. Corazón de Jesús (16:00), Deportivo Belgrano vs Árbol Verde (17:30) y Trinidad vs Marquesado (19:00). En cancha de Barrio CGT Rawson jugarán Estrella Junior vs CORA (17:30) y CGT Rawson vs Defensores de los Andes (19:00). Por último, en La Superiora jugarán La Granjah vs Sarmiento (16:00), Barrio Escobar vs Tango (17:30) y Don Bosco vs Las Aguilas (19:00). Barrio Solares cumplirá fecha libre.

Masculino: esta rama disputará la ronda de semifinales. Los partidos se jugarán este domingo 26 en el parquet del Complejo La Superiora. A las 19 horas, Mineros enfrentará a Defensores de Argentinos y a las 21 lo harán Hualilán vs SEC.

Hockey sobre patines

Entresemana se retomó la competencia local que le pertenece a la Federación Sanjuanina de Patín.

Masculino: por la séptima fecha, el miércoles se dieron estos resultados en la Serie A2- Social venció 6-1 a Huarpes, Olimpia Blanco cayó 5-2 de visitante ante Sarmiento, Barrio Rivadavia recibió y goleó 14-2 a Richet Violeta, Bancaria B cayó 4-3 en casa vs. Aberastain y UVT Comunitario igualó 3-3 ante Colón Junior.

Y con respecto a la Serie A1, este viernes también se jugará la séptima fecha. Desde las 21:15 horas, Unión recibirá a Hispano, Bancaria visitará a Olimpia, Valenciano se enfrentará a Lomas de Rivadavia, Concepción y Richet Zapata jugarán el cuarto partido y al quinto y último lo protagonizarán Estudiantil vs UVT.

Femenino: este jueves por la noche, las chicas disputaron la quinta fecha del campeonato. Social le ganó 7-2 a Unión de Villa Krause, SEC cayó 5-2 vs UVT, Aberastain venció 5-1 a Valenciano, Bancaria perdió 2-0 vs Concepción y Huarpes derrotó 4-3 a Barrio Rivadavia.