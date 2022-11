Desamparados, a 7 meses de sequía: la mega obra, las críticas en el camino y los dirigentes que tomaron la posta del problema

Después de lo que fue el año deportivo, Sportivo Desamparados respira . Es que después de la sequía que sufrió la cancha principal debido a la baja de las napas subterráneas, el primer equipo no pudo contar un solo día con la cancha, y eso se transformó en un problema de urgencia y mayor para la Comisión Directiva. Pasaron 7 meses de aquella responsabilidad que tomó fuerza con un campo de juego que no daba más y esta semana, Roberto García , dirigente del club Víbora, afirmó a Tiempo de San Juan que 'Gracias a Dios, ese problema ya está terminado ': se acabó la sequía en Puyuta: la mega obra, las críticas en el camino y los dirigentes que tomaron la posta del problema.

En cuánto a lo que fue el trabajo de hormiga con la obra y el pozo que Desamparados necesitaba para poder resolver el problema de raíz, dijo: "Encaramos la obra el 7 de enero con Juan Valiente, donde rompimos nosotros mismos la tribuna para poder sacar la bomba y ahí notamos que se había quemado por el descenso de la napa freática, que no solo fue en el club, si no en toda la provincia. Eso provocó que no pudimos seguir regando la cancha como correspondía. Hemos instalado debajo de la tribuna que da a calle Libertador dos reservorios de 20 mil litros con una bomba de 15 hp centrífuga que también nos ha costado. Hemos instalado todo el sistema, el pozo comenzó a funcionar el sábado y le colocamos una manguera y cañería que teníamos en el club para poder regar a manto, por lo menos, para ir paleando un poco la situación. Esto no ha sido un problema de la dirigencia, si no de todo San Juan, por el descenso del acuífero en la región".

A su vez, el dirigente puyutano explicó que se trató un problema general y no de un trabajo a medias de la dirigencia actual: "Fue una obra muy esperada que por supuesto todo este problema vino por la baja de las napas en todo San Juan, lo que provocó que el pozo que teníamos antiguamente colapsara. Mucha gente decía que la dirigencia había dejado el pozo y realmente nos llama mucho la atención porque eso no conocer sobre el tema".

"El pozo va a cargar más o menos en 25 minutos los reservorios y de ahí va a salir de la bomba de 15 hp centrífuga para levantar todo el sistema de riego que tiene todo el campo de juego. Recién de ahí vamos a ir recuperando el mismo" "El pozo va a cargar más o menos en 25 minutos los reservorios y de ahí va a salir de la bomba de 15 hp centrífuga para levantar todo el sistema de riego que tiene todo el campo de juego. Recién de ahí vamos a ir recuperando el mismo"

A raíz de ese dolor de cabeza que castigó al barrio Patricias Sanjuaninas y que no le permitió hacer de local en casa, Roberto García aseguró: "Después de muchas críticas, de mucho esfuerzo, de no poder dormir muchas noches, los pocos dirigentes que íbamos quedando en Desamparados encaramos la situación. Se compró la bomba de HP de contado el 7 de enero, la cañería de 10 pulgadas, también 30 metros más que nos faltaban para llegar a la superficie nueva. Esto ha sido un trabajo árduo, de mucho costo". Asimismo, contó: "De todo esto nos hemos encargado los dirigentes, siempre hubo críticas totalmente difundidas porque la gente no tiene mucha idea de lo que es una perforación. No es un trabajo fácil, pero se terminó. Creemos que las dirigencias que vengan no van a tener ese problema y no creo que vuelva a pasar en la historia de Sportivo en los próximos 30, 40 años".

La parte de más trabajo ya pasó y ahora viene una más importante, que es el devolverle el verde al césped de la cancha. Ante eso, García le confirmó a Tiempo: "La otra tarea difícil que se nos viene es la resiembra del campo de juego, esa resiembra tienen que ver con 1200, 1500 de bermudas para poder tener el campo en condiciones como lo tuvimos durante los 3 años de nuestra gestión. En septiembre tuvimos el problema de la napa freática y el descenso brutal y eso nos llevó a tener este problema en el campo de juego. La resiembra, una vez que tengamos las semillas para sembrar, que tendrán que ser muchos más kilos, y en esta época que tenemos con estas temperaturas podemos decir que en 7 u 8 días las semillas germinan y de ahí se hacen los procesos de fertilización hasta llegar a un mes para comenzar a pisar de nuevo el campo de juego".

"Creemos que ya podemos probar los aspersores. Compramos 25 que es lo que tiene todo el campo de juego y creemos que la semana próxima podríamos empezar a probarlos para ver cómo han quedado y los que no estén en condiciones, serán cambiados" "Creemos que ya podemos probar los aspersores. Compramos 25 que es lo que tiene todo el campo de juego y creemos que la semana próxima podríamos empezar a probarlos para ver cómo han quedado y los que no estén en condiciones, serán cambiados"

Por último, García se refirió a la gestión con Juan Valiente al frente de Desamparados: "Desde que asumimos en la presidencia se hicieron resiembras dos veces por año, se practicaron tres dressing en las dos canchas que es una práctica agronómica que es pinchar con un rodillo los campos principales, se mejoraron los aspersores, se arreglaron tuberías que se fueron deteriorando con el paso del tiempo. Esta es la única conducción en la historia de Desamparados que hizo eso durante tres años seguidos".

Riego al campo de juego con el agua de la perforación