La sequía castiga a Desamparados: así se ve su cancha desde el aire 

La desesperación crece en Sportivo Desamparados. La sequía que azota a San Juan, la más feroz de los últimos años, no sólo inquieta a los productores. En el club del Barrio Patricias Sanjuaninas ya no ocultan su preocupación por la falta de agua, sobre todo porque se trata de una problemática que vienen padeciendo desde septiembre pasado y, pese a los intensos trabajos que vienen haciendo desde entonces, todavía no aparecen las napas subterráneas. Esta dramática situación se ve reflejada en el campo de juego del Estadio Serpentario, hoy inutilizable por el plantel del Torneo Federal A.