Las perlitas de Luis Islas en Desamparados: chiste al utilero, charla formal y "el Diego estaría aquí"

No fue una mañana más para el mundo Desamparados. Un campeón del mundo con la Selección Argentina (1986) se hizo cargo oficialmente del plantel que compite en el Federal A , aunque es probable que este viernes no dirija ante Cipolletti y lo haga recién en la otra fecha, cuando ya esté más empapado con el fútbol de Sportivo. Para este próximo partido estarán Emanuel Guirado y Juan Corso, quienes se hicieron cargo del equipo tras la salida de Marcelo Fuentes. Ellos, justamente, fueron los primeros en entablar un dialogo ameno con Islas.

"Tenemos que empujar todos para adelante, necesito que ustedes me acompañen. Vamos a sacar a Desamparados adelante, de eso estoy seguro", le manifestó el flamante entrenador a los técnicos sanjuaninos, para después saludar al resto de los colaboradores del club, entre ellos el utilero, Raúl Torres. Con este último tuvo un divertido cruce, que incluyó hasta chistes: "Con vos me tengo que llevar bien, eh", le expresó Islas entre risas.

c528da9c-9540-439d-8356-072c5023c9a5.jpg

Más tarde llegó el encuentro con el plantel. Los jugadores ya habían finalizado la práctica y se reunieron en círculo para darle la bienvenida al exarquero. "Les pido serenidad, compromiso y trabajo. Ya me van a conocer...", arrancó diciendo. "Pueden hablar, me gustaría que digan algo, que tengan confianza", agregó Islas a un plantel en silencio. Luego atendió as la prensa y habló de todo:

-¿Guirado y Corso lo acompañarán?

-Sí, ya hablé con ellos. Van a ser asistentes míos y van a trabajar a la par, con el objetivo de mejorar, modificar la parte futbolística. Seguramente lo harán muy bien.

-¿Por qué Desamparados?

-Es un club con mucha historia, mucha riqueza. Aparecieron otros clubes, pero yo ya le había dado la palabra a Juan Valiente. Los hechos son los que marcan a la persona. Me mandaron los pasajes y acá estoy.

5950a4c2-3523-4fb7-a10c-74239f957578.jpg

-¿Cómo encuentra al equipo?

-Es un equipo que viene golpeado, claro que hay que mejorar mucho. Toda la semana estuve viendo videos y analizando al equipo. Uno llega con información importante, pero a partir de que nos hacemos cargo de a poco vamos aplicando metodologías y buscando que el equipo sea ordenando. Lo que más que hay que remarcar es que los equipos deben estar ordenados. Un equipo puede presionar, pero no con los centrales a 60 metros.

-¿Hay potencial para mejorar?

-Siempre hay potencial para mejorar. Los entrenadores estamos para potenciar a los jugadores. Hay plantel, por eso es sorprendente que el plantel esté de esta manera. Vamos a ir mejorando de a poco, metiéndole cargas de trabajo e intensidad. A mi gusto le falta intensidad. Hay compromiso y ganas.

5222a20c-d685-4aaf-a097-da337f75b4d8.jpg

-¿Si Maradona hubiese estado entre nosotros, qué diría de su aventura en San Juan?

-Estaría conmigo acá... Diego tenía una humildad, un grande. Habíamos hecho una dupla técnica fantástica, nos fue fantástico. Siempre está. A donde estoy lo llevo en el corazón y en la mente. Estaría acá, con los muchachos, con nosotros. Ahora está descansando con sus padres...