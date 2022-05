Los textuales claves de Luis Islas en Desamparados: "Club grande, confianza en los jugadores y un proyecto de ser campeón"

Desvincularon a Fuentes, amagaron a Dillon, pusieron a prueba al "Mono" Guirado y fueron por todo a buscar a un ex campeón del mundo. Sonaba el nombre de Luis Islas y ayer por la tarde lo terminaron de confirmar, el vínculo con el entrenador ya está cerrado y el jueves estará al frente del plantel . El presidente se reunió con él en Buenos Aires y está todo listo para que asuma en Desamparados . Tiempo de San Juan conversó para el ex arquero y dejó textuales claves para hacer soñar a todo un pueblo puyutano.

El entrenador lleno de experiencia y con antecedente en la categoría aseguró que será un trabajo del día a día y que la obligación en los jugadores será fundamental para el funcionamiento a pleno del equipo: "Hoy estuve analizando los videos, hay mucho para trabajar y eso está claro. El 3-0 con Sansinena, el 4-0 último con Villa Mitre. No tengo dudas que con trabajo y con una metodología que uno implemente, en la que se convenza al jugador se va a lograr un grupo comprometido".

Además, Luis Islas añadió: "Es una institución que te exige ser protagonista. Empezaré a trabajar lo antes posible para darle continuidad de juego. Al día a día de trabajo yo lo aprovecho muchísimo. Nos pasó en Sol de Mayo cuando asumí. Estaban muy mal en la tabla de posiciones y nosotros terminamos haciendo un campeonato en el que terminamos segundos. Sabemos que hay que trabajar pero confiando plenamente en el plantel y remontar lo más rápido posible".

"Hay proyectos a corto y largo plazo. Para nosotros el proyecto inmediato es mejorar al equipo futbolísticamente y hacerlo protagonista"

Sportivo ganó solamente uno de los 6 en juego. Empató dos, perdió tres y acumula 14 puntos. Está antepenúltimo en la tabla de zona roja, los que descenderán de forma directa. El DT afirmó: "Me gusta el trabajo diario, estar todo el día con el jugador tratando de potenciar. De que el equipo tenga una idea de juego Generalmente el jugador se compromete porque ve que uno potencia, que uno trabaja, cuando uno se le da una orden táctica sucede lo que se está hablando. Trataremos de hacerlo, esto es trabajo de convencer al jugador para que nos de su 100% y de esa manera, es la mejor manera de poder hacer respetar al futbol".

El DT anunció que es muy importante manejar un cierto grado de compromiso y sobre todo tener confianza en que teniendo un grupo unido, lo demás va a venir solo: "Con Desamparados necesitamos hacernos fuertes, tener idea, tener un sistema de juego, saber donde hay que presionar, achicar los espacios pero todo eso es el día a día. Confió en estos muchachos, confío en este plantel, todos juntos vamos a sacar esto adelante. Considero que para ser campeón y tener proyectos adelante, tenemos que estar todos juntos. Cuando el jugador te da su 100% es fundamental, y cuando una institución como Desamparados que te genera es muy fuerte".

¿QUÉ PIENSA ISLAS DE SAN JUAN?

"No conozco mucho porque anduve de paso y no he vivido como lo voy a hacer ahora. Tiene una ciudad con su gente muy respetuosa, el club es futbolero. Desamparados es un club futbolero que te genera adrenalina permanentemente, y la ciudad me encanta".