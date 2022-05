Humilde, laburador y familiero: 'Tato' González, el pilar oculto y silencioso de Desamparados

Siempre se dijo que el puesto de arquero es uno de los más castigados. Uno de los más silenciosos, pero de los que más laburo y concentración se necesita. Ni hablar cuando dicen que todos los arqueros están locos, es de laboratorio y ellos mismos lo saben. Desamparados es novedad, no es para menos, llegó un técnico campeón del mundo a tomar las riendas del equipo. Pero no es solo eso, no será un trabajo individual, detrás del DT (director técnico), del AC (ayudante de campo) y del PF (preparador físico) hay un entrenador de arqueros… y ahí está él: Tato’ González, el pilar oculto y silencioso de Desamparados.

Fabián (44) es chimbero. Toda su vida vivió y se crio a la vuelta de la cancha de la Villa Obrera. Hizo amigos, terminó el colegio secundario en dos escuelas -por los horarios que tenía de entrenamientos-, la Normal Sarmiento y Bachillerato José Manuel Estrada y después de complotar lo que de adolescente aprieta, pudo con todo. Se casó con Delia Verón y tuvo 3 hijos: Florencia (25), Santiago (22) y Valentino (13), e incluso ya es abuelo.

"Soy un tipo honesto, humilde, laburador y siempre quiero prepararme. Siempre quiero mejorar para bien. Soy un tipo de familia, valoro los amigos, me rodeo de mucha gente que me hace bien"

7bddec03-e0da-4e80-9411-ddf4cdb22dbd.jpg La familia González

Teniendo todo eso y llevando experiencia a cada equipo que le tocaba estar, en 2016 recibió una propuesta de un colega que lo puso en jaque: “Me llamó Raúl Antuña. Me ofreció ir como entrenador de arqueros cuando él asumió en Desamparados y no lo dudé. En ese momento estaba atajando, pero de igual modo iba a seguir conectado con el fútbol. Entonces acepté y colgué los guantes“, relató el ex arquero.

No abandonó del todo su pasión. Como hobby y con un poco también de ese hambre por siempre ganar contó que integra un plantel de la Liga de Profesionales que se llama “Los Ramones”, de la categoría Junior A. Cuando no está entrenando a los arqueros puyutanos, se calza los guantes y la dorsal con el número uno para volver a sentir esa adrenalina que le trae pararse sobre la última línea de la cancha y teniendo como techo los tres palos.

1.jpg Dueño del arco de San Martín de Rodeo para el Argentino B (2014)

"Soy un agradecido al futbol y al arco"

“Cuando Antuña se fue de Desamparados, yo me quedé”. Desde ese momento y ya alejado de las canchas y de su último club que había sido la ADA en la Copa de Campeones, ‘Tato’ González se hizo fuerte a una profesión que le gustaba, que era parte de su formación y se abrazó a eso: “Me gusta hacer docencia en el arco, disfruto el día a día como el primero de mi debut. Siento satisfacción al ser escuchado por arqueros profesionales, amateurs, juveniles e infantiles. Todo lo que aprendí se los voy marcando siempre", remarcó.

104495429_3104380289621372_4828727251386292408_n.jpg

Después de haber pasado varios procesos y resultados en la institución, González tiene claro su pensamiento sobre los fanáticos y el club: “El hincha de Desamparados es pujante. Es un club que debe estar un poco más arriba como institución y categoría. Es un grande de San Juan y se merece estar donde le corresponde”.

Sobre la llegada del ex campeón del mundo, Luis Islas, expresó: “Es algo muy importante por su recorrido, por su carrera e historia. Yo quiero seguir aprendiendo y conociéndolo. Es un trabajo en conjunto, pero hay que estar atento a él cien por ciento. Hemos tenido pocas horas de estar juntos, a medida que pasen los días vamos a ir conociéndonos y charlando”.

a.jpg 'Tato' Junto a Islas, Guirado y Corzo

Islas compartió demasiado con Diego Maradona. Sus días y dupla técnica en Fujarah FC y Dorados de Sinaloa. Los que ahora van a compartir tiempo con él, siempre van a tener alguna pregunta entre dientes para tirarle al ex arquero argentino. ‘Tato’ se animó a pensar una en el momento y soltó: ”Quisiera saber cómo fue ese momento de tensión en la final del 86’ en el entretiempo. ¿Cómo se vivía, cómo se miraban a las caras estando en aquella situación? Yo era chico y todo eso lo vivíamos a través de la tele. Estaría bueno saber esas cosas”, relató González.

"Él está lleno de anécdotas. Jugó en Primera, en la Selección, es campeón del mundo. Esas anécdotas sirven para los viajes"