Del abandono al ring: el renacer de la Federación de Boxeo con un gimnasio gratis para los chicos

Durante mucho tiempo, la Federación Sanjuanina de Boxeo estuvo al borde del abismo. Sin actividad, con papeles sin regularizar y una sede cada vez más deteriorada, el boxeo local había quedado prácticamente a la deriva. Ese escenario empezó a cambiar a principios del año pasado, cuando un triunvirato integrado por Mario Cabello, Nelson Valenzuela y Fabricio Riveros tomó la posta con una tarea tan urgente como silenciosa: ordenar lo que durante años no se había ordenado.

En la previa del Mundial Preocupación en la Selección argentina: el motivo por el que podría cancelarse el amistoso con Guatemala

“La Federación, por el momento, tiene un triunvirato que ya lleva más de seis meses. El problema es que no podemos llamar a asamblea hasta no tener todo en orden en Personería Jurídica. Había documentación sin presentar desde 2019 hasta 2025, no había control de asambleas ni libros actualizados, y también tuvimos que ponernos al día en Rentas y en ARCA, cosas que no se hacían desde hace seis o siete años”, explicó Cabello, describiendo en detalle la situación que atraviesa la casa madre del boxeo local.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 13.15.53 (3)

En medio de ese proceso, cuando todavía estaban intentando poner en pie la institución, la sede fue desmantelada. Hace cuatro meses, la casa ubicada en Capital fue blanco de dos robos en apenas 48 horas que terminaron de vaciar lo poco que quedaba allí. “En diciembre sufrimos dos robos, un viernes y un sábado, donde se llevaron de todo. Incluso tuvimos que volver a poner en funcionamiento los baños porque se habían robado los artefactos. Prácticamente hubo que empezar de cero”, recordó.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 13.15.53 (2)

Lejos de frenar el proceso, ese episodio terminó marcando un antes y un después. A partir de ahí, la reconstrucción se volvió también una necesidad inmediata. Con ayuda de clubes y algunos aportes privados, comenzaron a recuperar el edificio y, sobre todo, el sentido de la Federación. “Después de muchos años sin funcionar el gimnasio, con el acompañamiento de clubes y algunos sponsors privados, pudimos refaccionarlo y ponerlo en marcha. Se inauguró el 23 de febrero y, pegado a eso, también armamos un pequeño albergue dentro de la Federación, con cuchetas, colchones y una cocina que antes no estaba en condiciones”, contó Cabello.

La reapertura no quedó solo en lo simbólico. A los pocos días, los dirigentes organizaron su primer festival en mucho tiempo, con la visita de una delegación de Chile que incluso se alojó en el lugar. Ese festival fue muy importante porque vino un equipo de Chile y se pudo alojar en la Federación. Usaron las camas, la cocina, todo lo que habían preparado. Además, hubo mucha gente, acompañó el público y generó una pequeña recaudación, algo que hacía años no pasaba porque no había dinero en caja.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 13.15.53

En paralelo a esa reactivación, el gimnasio volvió a tener movimiento, pero con una impronta distinta a la de otros tiempos: puertas abiertas y sin costo. Las clases están a cargo del exboxeador profesional Hugo Fernández y apuntan, sobre todo, a chicos que buscan un lugar donde entrenar. “Hemos inaugurado el gimnasio y de a poco se están acercando chicos. Por ahora tengo seis o siete, que están empezando, con ganas de ser buenos boxeadores, de competir, de superarse y de tener buenos resultados arriba del ring. En el último festival nos fue bien, los chicos ganaron y empataron. Fue su primer festival", explicó el profe

Las clases gratuitas de boxeo se dan los lunes, miércoles y viernes, de 19 a 21hs. La sede está ubicada en calle Belgrano 760 Oeste.

Y agregó, marcando el eje social de la propuesta: “Invito a que los chicos puedan venir a hacer boxeo recreativo, competitivo y personalizado. Invitamos a todos los chicos que buscan una salida deportiva, que buscan salir de la calle y las adicciones. Aquí estamos para ayudarlos un poco a sacar el estrés y todas las cosas malas que hay en la calle. Buscamos ayudar y recuperar a los pibes".

WhatsApp Image 2026-03-19 at 13.15.53 (1)

Mientras tanto, el proceso institucional sigue en marcha, con la asamblea como próximo paso clave para normalizar la situación y recuperar el reconocimiento formal. “Una vez que tengamos la comisión formada legalmente, vamos a viajar a Buenos Aires para presentarnos y empezar a tener contacto con las autoridades nacionales. Hoy, al no tener una comisión formal, no somos tenidos en cuenta”, explicó Cabello, que también adelantó los desafíos que se vienen.

“Nos falta un ring en condiciones, el que tenemos está muy deteriorado. Queremos conseguir uno nuevo para poder hacer festivales y también llevar el boxeo al interior de la provincia. Necesitamos generar más semilleros, porque hoy hay pocos chicos en la disciplina”, apuntó.

También explicó que a futuro quieren formar árbitros, jueces y técnicos, porque hay faltantes en esas áreas. Quieren traer a San Juan capacitadores y empezar a reconstruir todo desde abajo. "Hay muchísimo por hacer, pero estamos avanzando despacio, con cuidado, y con objetivos claros”, cerró Cabello.