De San Juan a la albiceleste: dos jugadores de Universitario fueron convocados a Los Pumitas M18

El rugby sanjuanino vuelve a meterse en la vidriera nacional con una noticia que llena de orgullo. Fidel Usin y Francisco Baldi , jugadores de Universitario Rugby Club , fueron convocados a Los Pumitas M18 para disputar el Sudamericano que se jugará del 24 al 27 de marzo en Rosario.

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La doble citación no es casualidad: responde al gran presente de ambos y al sostenido trabajo formativo del club, que sigue aportando talento a los seleccionados nacionales. En este caso, con dos perfiles distintos pero igual de valiosos.

Para Usin será su primera experiencia con la camiseta argentina, un paso que llega cargado de expectativas. “Tengo muchas ganas, muchos nervios, hay mucha ansiedad de querer ya estar allá, de jugar. Estoy muy contento por todo esto”, contó, reflejando la mezcla de emociones tras la convocatoria.

Baldi, en cambio, ya conoce el terreno. El tercera línea afrontará su tercera participación en el certamen y lo vive con la misma motivación. “Siempre te pone contento ese tipo de noticias, te da muchas ganas de seguirle metiendo y representar los valores del club lo mejor posible en la concentración”, expresó.

En cuanto a lo deportivo, Usin se desempeña como ala en la M17, categoría en la que incluso ha sido capitán, mientras que Baldi juega como octavo en la M19. Ambos vienen de representar a San Juan en el Argentino Juvenil M17 disputado en la provincia, consolidando un proceso que hoy los encuentra en el radar nacional.

El Sudamericano M18 se jugará en Rosario con la participación de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, bajo un formato dinámico de dos jornadas. Argentina llega como amplio dominador del torneo, con seis títulos consecutivos en la categoría, y volverá a presentarse con dos equipos.

Con Usin y Baldi en la lista, Universitario vuelve a decir presente en el seleccionado juvenil y confirma que el rugby sanjuanino sigue creciendo y proyectando jugadores hacia lo más alto.

Fixture

-Martes 24 de marzo

Chile vs. Uruguay – 18:00 hs.

Argentina 1 vs. Argentina 2 – 19.40 hs.

Paraguay vs. Brasil – 21:10 hs.

-Viernes 27 de marzo

Ganador P1 vs. Perdedor P2 – 10:30 hs.

Ganador P2 vs. Perdedor P3 – 11:05 hs.

Ganador P3 vs. Perdedor P1 – 11:55 hs.

Ganador P1 vs. Perdedor P3 – 12:45 hs.

Ganador P2 vs. Perdedor P1 – 13:35 hs.

Ganador P3 vs. Perdedor P2 – 14:25 hs.