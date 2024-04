De pedalear descalzos a quitarse la ropa en menos de 10 segundos: el Ironman, por dentro

Mientras un reflector ilumina la zona del embarcadero por donde circulan cientos de atletas, los primeros rayos del sol se cuelan por detrás de los cerros de Punta Negra. Faltan pocos minutos para las ocho de la mañana. En Zonda la brisa está helada, pero el pronóstico indica que se espera una jornada calurosa y que habrá que pedalear 90 kilómetros y correr 21 bajo el intenso sol sanjuanino. Ahora los casi 1000 atletas, locales e internacionales, algunos jóvenes y otros no tanto, se preparan para entrar al agua descalzos, con trajes de neopreno porque la temperatura del agua es de 25°, con gorras y antiparras.Mientras esperan que la organización dé inicio a la competencia, ajustan detalles: enjuague, el que se usa para el pelo, va directo al traje de neopreno para que entre perfectamente en el cuerpo, otros se colocan vaselina en el cuello para evitar que la indumentaria "raspe" y otros se hidratan o comen algo previo al primer tramo del exigente Ironman 70.3.

La carrera arranca a las 8 de la mañana y la mayoría lleva tres horas despiertos. "Dormí poco, unas tres horas", se lamenta Guillermo, un triatleta que llegó a San Juan desde Santa Fe. "Yo me acosté a las 21.30, pude descansar bien. Me levanté a las 4 de la mañana y desayuné bien, café y mermelada. Después me puse a preparar, sobre todo, la cabeza", cuenta Daniela, quien es chilena.