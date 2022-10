Crisis y violencia en Unión: renunciaron todos los colaboradores del presidente Peña

WhatsApp Image 2022-10-30 at 1.26.35 PM (1).jpeg

Por el momento se desconoce qué hará Peña tras semejante revuelo político y de crisis en la institución. Esta semana, él mismo habló con Tiempo de San juan y se mostró acongojado por lo sucedido y confesó que analizará su futuro en la institución, lo cual queda en duda tras esta decisión por parte e sus más allegados:

fhd.jpg Daniel Peña, Presidente de Unión de Villa Krause

"Vamos a ver qué más va a salir de esta comisión directiva. Gracias a Dios no me encuentro solo en este momento, hay mucha gente que está a mi lado. Todo lo que se hizo fue con mucho amor, desde hace 14 años que estoy en la institución. No he visto crecer a mi hijo y ahora me pregunto si valió la pena. Hay que replantearse un montón de cosas. Tampoco merezco irme por la puerta trasera porque todo lo hice con mucho sacrificio y apoyo de la familia".

Violencia, crisis política y preocupación para la familia de Unión:

El pasado miércoles 26 de octubre se celebraba una nueva fecha del Torneo Local de Verano. En el que se enfrentaban Unión y San Lorenzo de Ullum, en dicho departamento. El partido terminó con un DT herido de gravedad y un futbolista golpeado.

Tiempo de San Juan conversó con el capitán Emanuel Reynoso, quien expuso que si bien los sueldos están al día, la dirigencia del Azul no les da respuesta para poder regularizarles su situación en las dos competencias que enfrenta el plantel, abriendo así otra puerta en el escándalo.

Luego de ese partido, la comisión directiva del club mantuvo una reunión que involucró a los dirigentes de Unión para tratar el tema sueldos del plantel terminó en un verdadero escándalo.

Es que cuando el presidente de la institución se retiraba de las instalaciones, se produjo un violento episodio con un grupo de simpatizantes o "barrabravas", como él los calificó en una nota que dio a este medio. El dirigente denunció que en ese cruce, los sujetos lo golpearon e incluso provocaron daños en su camioneta.

Noticia en Desarrollo...