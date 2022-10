Escándalo en Unión: el presidente denunció que "barras" lo agredieron y teme por su visión

Para el actual presidente del Azul, hay otro trasfondo detrás de la agresión. "De la manera que han actuado por sus propios medios e inducidos por terceros no se consigue la presidencia de una institución. La misma se consigue con logros, con méritos. En su momento, cuando me votaron, creo que hice los méritos suficientes para ser reelectos. Estuve ocho o diez años sin cobrar un centavo, costándome el cien por cien de la salud de los jugadores. Jamás el club me dio nada para medicación y estudios de los futbolistas, siempre los puse yo. Creo que merecía la oportunidad de tratar la vida institucional del club", señaló.

Peña se mostró acongojado por lo sucedido y confesó que analizará su futuro en la institución, si sigue o se va: "Vamos a ver qué más va a salir de esta comisión directiva. Gracias a Dios no me encuentro solo en este momento, hay mucha gente que está a mi lado. Todo lo que se hizo fue con mucho amor, desde hace 14 años que estoy en la institución. No he visto crecer a mi hijo y ahora me pregunto si valió la pena. Hay que replantearse un montón de cosas. Tampoco merezco irme por la puerta trasera porque todo lo hice con mucho sacrificio y apoyo de la familia".

La respuesta de la Famosa, los apuntados por Peña