Cómo sigue el jugador jachallero que recibió un golpe en el riñón en pleno partido

A más de una semana de haber sufrido un fuerte golpe en el riñón en pleno partido, el jugador de Andacollo de Jáchal evoluciona favorablemente. Se trata de Isaac Castro de 19 años, quien quedó internado de terapia intensiva producto de un choque durante el juego en cancha de Florida y ahora, se encontraría fuera de peligro.

Buenas noticias llegan desde el Hospital de Jáchal, donde sigue internado el joven que había sido hospitalizado en estado delicado. Si bien aún se encuentra en observación y con un hematoma que llevará tiempo en sanar, su evolución ha sido más que alentadora en los últimos días.

Lo positivo es que los médicos descartaron la necesidad de una cirugía, lo cual fue un gran alivio para la familia Castro y la institución de Andacollo. Además, sus riñones están funcionando correctamente, un punto clave que preocupaba en un primer momento.

"Ya no siente dolor y comenzó a moverse por sus propios medios. Al principio estaba completamente postrado, sin poder moverse. Apenas podía mover un poco las piernas y las manos. Ahora ya se sienta solo y camina despacito", contó Ismael, su hermano y también jugador del equipo jachallero.

El cambio en su estado de ánimo también es notable: "Está más contento, se le nota en la cara, le cambió el semblante", agregó.

A pesar de que los resultados son alentadores, los médicos lo seguirán de cerca con estudios y controles para monitorear su evolución. Si todo continúa así, podría recibir el alta médica en los próximos días, y continuar con el reposo en su casa.

"Estoy agradecido a todas las personas que nos están ayudando y que aún nos siguen ayudando", cerró Ismael.