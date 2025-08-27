Rally Raid en San Juan: presentan la fecha doble con epicentro en Santa Lucía

San Juan volverá a ser capital del deporte motor este fin de semana, con la realización de la fecha doble del Campeonato Argentino de Rally Raid. La competencia, que corresponde a la quinta y sexta jornada de la temporada 2025, fue presentada oficialmente en conferencia de prensa en el Estadio Aldo Cantoni y tendrá como epicentro al Camping Don Bosco de Santa Lucía.

Fútbol sanjuanino La nueva gestión de Desamparados se hará cargo de la deuda de los jugadores: son 3 meses de sueldos y el monto asciende a los $30 millones

El director del torneo, Juan Pablo Sisterna, destacó la importancia de que la provincia sea sede: “Es un orgullo enorme organizar un evento de tal magnitud en casa. No es sólo una carrera, también es una oportunidad para mostrar al país y al mundo lo que tenemos en San Juan”.

La prueba reunirá a 55 tripulaciones de Argentina, Uruguay, Chile y Colombia, con figuras de primer nivel como Kevin y Luciano Benavides, quienes correrán en UTV y moto respectivamente. La largada simbólica será el viernes 29 de agosto a las 21 en la Plaza de Santa Lucía, donde el público podrá conocer a los protagonistas.

El intendente Juan José Orrego celebró que el departamento reciba por primera vez un vivac de esta magnitud: “El Camping Don Bosco será el corazón de la competencia. Queremos que los sanjuaninos vivan de cerca este espectáculo”.

Por su parte, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, subrayó el impacto turístico: “Este tipo de competencias trascienden lo deportivo y posicionan a la provincia como un destino de eventos internacionales”.

Un recorrido variado y desafiante

La competencia se desarrollará entre el 29 y el 31 de agosto, con un trazado que sumará 725 kilómetros, de los cuales 485 serán de velocidad pura. Habrá acción en la zona oeste de Rivadavia, en Las Salinas y en los alrededores de la Difunta Correa, donde se disputará la última etapa y la premiación final.

El cronograma contempla:

Viernes 29: verificaciones, primera etapa en Rivadavia y largada simbólica en Santa Lucía.

Sábado 30: dos etapas en Las Salinas, con enlace hasta el vivac en Camping Don Bosco.

Domingo 31: etapa final rumbo a la Difunta Correa y cierre en la Plaza de Santa Lucía.

Con pilotos consagrados, paisajes imponentes y el acompañamiento del público, San Juan se prepara para vivir un fin de semana a puro Rally Raid.