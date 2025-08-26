martes 26 de agosto 2025

Viernes de súper acción: tres partidazos para definir la Liga Universitaria Femenina

Las mejores del torneo llegan a la gran definición: Bienestar y Antorcha se enfrentan por la Copa Oro, mientras que Inter y Deportes buscarán la gloria en la final de Plata.

Por Florencia García
Foto gentileza Bienestar&nbsp;

Foto gentileza Bienestar 

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino entra en su etapa decisiva y ya están definidos los equipos que disputarán las finales de la Copa Oro y Copa Plata, así como los encuentros por el tercer y cuarto puesto. La jornada final se jugará el viernes 29 de agosto en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar.

Resultados de las semifinales – Copa Oro

  • Antorcha se impuso con autoridad por 4 a 1 frente a Adove, asegurando su lugar en la gran final.

  • Bienestar goleó a Gin Toxic por 8 a 3 en un partido lleno de emociones y goles.

Con estos resultados, la gran final por la Copa Oro enfrentará a Bienestar vs Antorcha, el viernes a las 23:00 hs.

Antes, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto, entre Adove y Gin Toxic, programado para las 21:00 hs.

Final de la Copa Plata

La definición de la Copa Plata también tendrá lugar el mismo día. Inter y Deportes se medirán en la final que comenzará a las 22:00 hs.

Cronograma de partidos – Viernes 29 de agosto (Complejo El Palomar):

  • 21:00 hs – Tercer puesto Copa Oro: Adove vs Gin Toxic

  • 22:00 hs – Final Copa Plata: Inter vs Deportes

  • 23:00 hs – Final Copa Oro: Bienestar vs Antorcha

