Viernes de súper acción: tres partidazos para definir la Liga Universitaria Femenina

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino entra en su etapa decisiva y ya están definidos los equipos que disputarán las finales de la Copa Oro y Copa Plata, así como los encuentros por el tercer y cuarto puesto. La jornada final se jugará el viernes 29 de agosto en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar.
Resultados de las semifinales – Copa Oro
-
Antorcha se impuso con autoridad por 4 a 1 frente a Adove, asegurando su lugar en la gran final.
-
Bienestar goleó a Gin Toxic por 8 a 3 en un partido lleno de emociones y goles.
Con estos resultados, la gran final por la Copa Oro enfrentará a Bienestar vs Antorcha, el viernes a las 23:00 hs.
Antes, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto, entre Adove y Gin Toxic, programado para las 21:00 hs.
Final de la Copa Plata
La definición de la Copa Plata también tendrá lugar el mismo día. Inter y Deportes se medirán en la final que comenzará a las 22:00 hs.
Cronograma de partidos – Viernes 29 de agosto (Complejo El Palomar):
-
21:00 hs – Tercer puesto Copa Oro: Adove vs Gin Toxic
-
22:00 hs – Final Copa Plata: Inter vs Deportes
-
23:00 hs – Final Copa Oro: Bienestar vs Antorcha