Viernes de súper acción: tres partidazos para definir la Liga Universitaria Femenina

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino entra en su etapa decisiva y ya están definidos los equipos que disputarán las finales de la Copa Oro y Copa Plata , así como los encuentros por el tercer y cuarto puesto. La jornada final se jugará el viernes 29 de agosto en la cancha de césped sintético del Complejo Deportivo El Palomar .

Antorcha se impuso con autoridad por 4 a 1 frente a Adove , asegurando su lugar en la gran final.

Bienestar goleó a Gin Toxic por 8 a 3 en un partido lleno de emociones y goles.

Con estos resultados, la gran final por la Copa Oro enfrentará a Bienestar vs Antorcha, el viernes a las 23:00 hs.

Antes, se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto, entre Adove y Gin Toxic, programado para las 21:00 hs.

Final de la Copa Plata

La definición de la Copa Plata también tendrá lugar el mismo día. Inter y Deportes se medirán en la final que comenzará a las 22:00 hs.

Cronograma de partidos – Viernes 29 de agosto (Complejo El Palomar):