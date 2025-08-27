¡Orgullo sanjuanino! cuatro rugbiers fueron citados al Trial Nacional M19

Cuatro jugadores de San Juan fueron convocados por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para participar del Trial Nacional M19 de rugby masculino. En la temporada 2025, el encuentro será en la ciudad Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, desde este jueves 28 de agosto al domingo 07 de septiembre.

Torneo Clausura El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental

Los sanjuaninos citados son Mateo Echegaray y Manuel Cúneo (foto), del San Juan Rugby Club; más Francisco Baldi y Vito Sambrizzi, de Universidad. La convocatoria de estos jóvenes locales los posiciona entre los mejores del país, dentro del Plan de Desarrollo de Alto Rendimiento de la UAR y con proyección a continuar en los seleccionados argentinos.

El Trial conserva un espíritu símil a una gran concentración nacional. Porque la UAR convoca a un robusto número de jugadores, todos menores de 19 años, quienes se vienen destacando en sus clubes y academias regionales. Las actividades que realizan en los Trial se basan principalmente en entrenamientos, clínicas y partidos amistosos. Por ejemplo, el año pasado enfrentaron a pares de los selectivos de Uruguay.

Con respecto a la temporada pasada, el Trial 2024 se llevó a cabo en agosto en Alta Gracia, Córdoba, con la presencia de 90 jugadores de todo el país. En esa oportunidad, hubo dos sanjuaninos: Manuel Cuneo, quien repetirá experiencia, y Valentino Velardita, del Sporting Alfiles.