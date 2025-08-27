miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Citación

¡Orgullo sanjuanino! cuatro rugbiers fueron citados al Trial Nacional M19

Se trata de Vito Sambrizzi, Francisco Baldi, Mateo Echegaray y Manuel Cúneo, quienes participarán del encuentro 2025 que se celebrará desde este jueves 28 de agosto en Carlos Paz, Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
1dc67bbb-9a49-43a1-870b-ecb5a76e2334
ff48859e-ef52-44c9-8a7d-c77536af2248
5886bcc0-13e1-446b-be9a-5912f78101d9
ad1080ea-1d26-4ad1-a2f2-f92595728e95

Cuatro jugadores de San Juan fueron convocados por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para participar del Trial Nacional M19 de rugby masculino. En la temporada 2025, el encuentro será en la ciudad Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, desde este jueves 28 de agosto al domingo 07 de septiembre.

Lee además
La octava fecha del fútbol sanjuanino.
El detalle

El puntero le levanta el telón al octavo capítulo del fútbol sanjuanino
el arbitro que estuvo en el boca-river mas bochornoso de la historia impartira justicia en la visita de san martin al monumental
Torneo Clausura

El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental

Los sanjuaninos citados son Mateo Echegaray y Manuel Cúneo (foto), del San Juan Rugby Club; más Francisco Baldi y Vito Sambrizzi, de Universidad. La convocatoria de estos jóvenes locales los posiciona entre los mejores del país, dentro del Plan de Desarrollo de Alto Rendimiento de la UAR y con proyección a continuar en los seleccionados argentinos.

El Trial conserva un espíritu símil a una gran concentración nacional. Porque la UAR convoca a un robusto número de jugadores, todos menores de 19 años, quienes se vienen destacando en sus clubes y academias regionales. Las actividades que realizan en los Trial se basan principalmente en entrenamientos, clínicas y partidos amistosos. Por ejemplo, el año pasado enfrentaron a pares de los selectivos de Uruguay.

Con respecto a la temporada pasada, el Trial 2024 se llevó a cabo en agosto en Alta Gracia, Córdoba, con la presencia de 90 jugadores de todo el país. En esa oportunidad, hubo dos sanjuaninos: Manuel Cuneo, quien repetirá experiencia, y Valentino Velardita, del Sporting Alfiles.

Temas
Seguí leyendo

Rally Raid en San Juan: presentan la fecha doble con epicentro en Santa Lucía

La nueva gestión de Desamparados se hará cargo de la deuda de los jugadores: son 3 meses de sueldos y el monto asciende a los $30 millones

Viernes de súper acción: tres partidazos para definir la Liga Universitaria Femenina

El mapa de la Fórmula 1, sin Franco Colapinto: por qué no aparece

Con los sanjuaninos, la Selección Argentina se metió en los octavos de final del Mundial U21

¡Saladitas! salen a la venta las entradas para el partido de Argentina-Venezuela en el Monumental

Ya hay movimiento en El Zonda: pintura, electricidad y un paredón en la recta opuesta, los trabajos que harán para su reapertura

De La Bebida al mundo: el sanjuanino que disputará el Mundial de Clubes con River y se codeará con el Barcelona y el Real Madrid

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rally raid en san juan: presentan la fecha doble con epicentro en santa lucia
Motores en marcha

Rally Raid en San Juan: presentan la fecha doble con epicentro en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos
Contra las cuerdas

Los policías acusados de golpear a un preso, más complicados por falsear datos y detener sin motivos

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Te Puede Interesar

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años
Mejoras

En San Juan, el pago por adicionales a policías subió un 520% en dos años

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete
A 5 años del crimen

Detienen al sospechoso que estaba prófugo por el asesinato del sereno Brizuela, en Caucete

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ
Este miércoles

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ

Quién es el maldito kirchnerista al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria
Ataque

Quién es el "maldito kirchnerista" al que Espert responsabilizó por los piedrazos a la caravana libertaria