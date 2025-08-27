El árbitro que estuvo en el Boca-River más bochornoso de la historia impartirá justicia en la visita de San Martín al Monumental

San Martín de San Juan ya sabe quién estará al frente de su próximo compromiso en el Torneo Clausura 2025 : Darío Herrera será el encargado de impartir justicia cuando visite a River en el Estadio Monumental , el próximo domingo 31 de agosto, desde las 19.15 horas. Darío Herrera estará a cargo del VAR, mientras que el VAR tendrá a Germán Delfino como responsable.

Respecto al historial, el árbitro dirigió a San Martín en 7 ocasiones en Primera (2 derrotas, 3 empates y 2 victorias). En tanto que con River acumula una vasta experiencia: lo dirigió en 31 encuentros, con un saldo de 16 victorias, 6 empates y 9 derrotas.

Herrera estuvo al frente del último clásico rosarino.

Claro que el más trascendental ocurrió hace diez años, en mayo de 2015, cuando estuvo al frente de uno de los partidos más bochornosos de la historia de la Copa Libertadores. Se trató del clásico Boca-River por los octavos de final, recordado mundialmente como “el partido del gas pimienta”. Ese día, los jugadores de River fueron atacados con gas pimienta al salir del túnel de La Bombonera, con los ojos enrojecidos y llorosos. Entre los más afectados estuvieron Leonardo Ponzio, Leonel Vangioni, Ramiro Funes Mori, Sebastián Driussi y Matías Kranevitter.

gas pimienta.jpg

El caos se apoderó del estadio mientras las autoridades de Conmebol y el comisario deportivo, Rober Bello, buscaban una salida. Herrera fue quien finalmente decidió dar por finalizado el partido, casi dos horas después del escándalo. Al día siguiente, en una audiencia en Asunción, se decretó la finalización del encuentro: River avanzó a los cuartos de final, mientras Boca recibió una sanción que luego sería reducida por la Conmebol.