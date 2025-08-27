miércoles 27 de agosto 2025

El detalle

El puntero le levanta el telón al octavo capítulo del fútbol sanjuanino

Unión de Villa Krause recibirá a Aberastain el próximo viernes en el Estadio San Juan del Bicentenario. La programación de la fecha 8 del Torneo Clausura.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La octava fecha del fútbol sanjuanino.

La Liga Sanjuanina de Fútbol ya tiene definida la programación de la octava fecha del Torneo Clausura, y todo comenzará este viernes por la noche en el Estadio del Bicentenario, donde Unión de Villa Krause se medirá con Aberastain desde las 21:15hs.

La actividad continuará el sábado, también en el Bicentenario, donde Atlético Alianza será local frente a 9 de Julio, en otro duelo con historia dentro del fútbol sanjuanino. La jornada sabatina se completará con tres encuentros en distintos puntos del mapa local. En el Oeste, Marquesado será anfitrión de Villa Obrera; en el barrio Cabot, Árbol Verde recibirá a Juventud Zondina; mientras que en Ullum, San Lorenzo enfrentará a López Peláez.

El resto de la fecha se jugará el domingo, con varios cruces atractivos. Además del esperado Minero-Desamparados, se destaca el partido entre Atenas y Trinidad, con los de Pocito haciéndose fuertes de local. En Carpintería, el equipo local se medirá con Peñarol, y en Zonda, Sarmiento será local frente a Rivadavia, en un cierre de jornada que puede dejar más de una sorpresa.

image
