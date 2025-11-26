Cielo Nocturno: la carrera solidaria que busca transformar la Navidad de los niños del Hospital

San Juan se prepara para una de las citas solidarias más esperadas del año: Cielo Nocturno 2025, una experiencia deportiva que invita a correr con el corazón. El próximo 20 de diciembre, en El Pinar , Rivadavia , corredores de todas las edades se reunirán con un propósito especial: lograr que cada niño del hospital reciba a Papá Noel con una sonrisa y un regalo en sus manos.

La propuesta incluye categorías para todos: Kids, 6K recreativa y 12K competitiva, ideales tanto para quienes buscan disfrutar en familia como para los que quieren medirse en el circuito nocturno. Al momento de la acreditación, cada participante deberá entregar un juguete nuevo, que será destinado íntegramente a los pequeños que pasarán la Navidad en el hospital.

La organización también anunció que, como todos los años, habrá premios y sorteos especiales entre los inscriptos. Además, la noche cerrará con un After Run musical, pensado para compartir risas, energía y un ambiente festivo entre todos los corredores.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través del formulario oficial. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar el lugar cuanto antes.

Foto: Osvaldo Noguera