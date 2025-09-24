miércoles 24 de septiembre 2025

Qué dupla

Bombazo: Kevin Benavides eligió al sanjuanino Lisandro Sisterna para iniciar su camino hacia su primer Dakar como piloto de autos

El doble campeón del Dakar en motos, confirmó su paso a la categoría autos y eligió al sanjuanino Lisandro Sisterna como su navegante. La dupla argentina competirá con un Taurus del equipo BBR Motorsport y se prepara con dos carreras en Marruecos antes del gran desafío en Arabia Saudita en 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lisandro Sisterna y Kevin Benavides, juntos en el Dakar 2026.

Lisandro Sisterna y Kevin Benavides, juntos en el Dakar 2026. 

El Rally Dakar 2026 tendrá acento cuyano. Es que el piloto sanjuanino Lisandro Sisterna fue elegido por nada menos que Kevin Benavides, doble campeón del Dakar en motos, para acompañarlo como navegante en su salto histórico a la categoría autos. La noticia sacudió al mundo del rally raid argentino y representa un paso gigante en la carrera de Sisterna, que se meterá de lleno en la elite de la disciplina.

La bomba la confirmó el propio Benavides, quien tras dejar las dos ruedas luego de una grave lesión y con dos Dakar en el bolsillo (con Honda y KTM), anunció su nueva etapa como piloto de autos: "Hoy comienza una nueva etapa en mi carrera deportiva. Con la misma pasión y compromiso con los que llegué hasta aquí, empiezo a escribir un nuevo camino sobre cuatro ruedas", dijo el salteño en un comunicado.

Embed - Kevin Benavides - Hoy comienza una nueva etapa en mi...

Pero la gran novedad para el público local es que ese camino tendrá a un sanjuanino sentado a su derecha: Lisandro Sisterna, quien desde hace años viene construyendo un perfil sólido como navegante, ahora tendrá su gran oportunidad en el escenario más exigente del mundo motor.

Ahora, con un Taurus de la categoría Challenger, Benavides y Sisterna pondrán primera en octubre con una intensa gira africana como parte de su preparación para el Dakar.

Marruecos como banco de pruebas

Antes del gran desafío en Arabia Saudita, la dupla argentina tendrá dos competencias clave en África para testear el vehículo y afianzar la química entre piloto y navegante. Primero correrán la Baja Marruecos, del 2 al 6 de octubre, y luego serán parte del prestigioso Rally de Marruecos, del 10 al 17 del mismo mes, última fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid.

Allí tomarán contacto con el Taurus y empezarán a sumar kilómetros y experiencia como dupla, un paso fundamental antes de afrontar las dunas saudíes.

Para el sanjuanino Sisterna, este es un salto enorme. Pasará de competir en pruebas regionales y nacionales a ser protagonista en la carrera más dura del mundo, nada menos que como navegante de uno de los máximos íconos del rally raid argentino: "Voy con los pies sobre la tierra, pero con la cabeza puesta en lo más alto. Es un orgullo enorme acompañar a Kevin en este paso tan importante. Sé lo que representa el Dakar y voy a dejar todo para estar a la altura”, declaró emocionado.

Objetivo Arabia Saudita

El gran objetivo de la flamante dupla es llegar con todo listo al Dakar 2026, que una vez más se disputará en Arabia Saudita. El debut será en la categoría Challenger, una de las más competitivas y con mayor proyección del rally mundial.

La expectativa es enorme. Tanto que hasta la cuenta oficial del Rally Dakar celebró en redes la incorporación de Benavides al mundo de los autos, destacando su nuevo camino y, por supuesto, mencionando a su nuevo compañero de aventuras: el sanjuanino Lisandro Sisterna.

