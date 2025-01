Boca y la fecha clave: la carrera contra el tiempo por Paredes

Por el lado de Boca, el mercado argentino finaliza el 31 de enero, lo que podría haber sido un impedimento. Sin embargo, la salida de Mauricio Benítez al fútbol belga le brinda al Xeneize un respiro y una prórroga hasta marzo para sumar refuerzos. Esto le da un margen adicional para insistir por Paredes, quien, según trascendió, ya le expresó a Juan Román Riquelme su deseo de regresar ahora y no esperar hasta mitad de año.

Ranieri se resigna, Paredes en silencio

El técnico de la Roma, Claudio Ranieri, no ocultó su postura ante la posible salida del mediocampista: "Me entristecería perder a un campeón del mundo y a un tipo increíble. Pero él no me dijo nada", declaró tras la victoria en la Europa League frente al Eintracht Frankfurt.

Mientras tanto, Paredes mantiene la cautela. En los últimos días evitó referirse a su futuro y prefirió centrarse en el presente de la Roma, donde se ha consolidado como una pieza clave. Sin embargo, su relación con Boca y su amor por el club juegan un papel importante en esta negociación que tiene las horas contadas.

Con el reloj avanzando y el mercado cerrando en breve, la historia de Paredes parece estar en un punto de quiebre. ¿Terminará la novela con el volante volviendo a su casa en La Bombonera?