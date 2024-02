Amor y familia por Huracán

Siempre hubo pica entre mis hermanos. No podemos ver los partidos juntos Siempre hubo pica entre mis hermanos. No podemos ver los partidos juntos

"Me hice hincha de Huracán por mi padrino en el 2005. Cuando mi equipo estaba en la B Nacional, yo veía todos los partidos por la tele, de ahí arranca esta pasión. Siempre le decía a mi padrino que me llevara a la cancha. Pude conocer el Ducó (Estadio Tomás Adolfo Ducó) en el 2018", comentó el fanático sanjuanino.

Este amor por Huracán se lo fue contagiando a su pequeña Margarita, una bebé de tan sólo 7 meses, quien ya viste los colores del club de Parque Patricios.

Tuve intenciones de ponerle el nombre Huracán a mi hija, era una locura y su mamá no me dejó

Me hice socio en el 2018. En ese momento iba a la secundaria y cuando jugaba con San Martín me escapaba de la escuela para esperar a los jugadores en Hotel

HURACÁN-SAN LORENZO EN LA FECHA DE LOS CLÁSICOS

El Globo recibirá a San Lorenzo el sábado desde las 19:30hs, por la séptima fecha de la Copa Liga Profesional. Esta jornada corresponde al interzonal que enfrenta a históricos rivales. Nazareno Araza será el encargado de impartir justicia.

LA TERNA ARBITRAL COMPLETA