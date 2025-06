Alexis Mac Allister, el gran ausente en la Selección Argentina: por qué Scaloni decidió dejarlo afuera

"No estar en la lista me da bronca, a veces es una pregunta que me hago día a día. Pero durante el año estuve con algunos problemas. No hay una lesión grande, es chica pero es preferible descansar antes de que agrave. Tenemos el Mundial muy cerca", manifestó en una entrevista con DSports.

"Somos conscientes de que estamos en la Selección. Siempre aparecen buenos jugadores y eso hace que no nos relajemos nunca y que queramos estar acá", declaró luego. "Lo importante es tener líderes como Scaloni, Leo (Messi), Fideo (Di María) en su momento, Otamendi... son jugadores que nos llevaron por el camino de seguir intentándolo. O Leo, que ganó todo y quiere seguir consiguiendo cosas", añadió.

La probable formación de la Selección Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi o Facundo Medina, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios o Gio Lo Celso o Enzo Barrenechea, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.