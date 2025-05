Adriana Quiroga le puso sello sanjuanino al atletismo master en Entre Ríos

“Este jueves pasé por salto en largo y vallas. En la prueba de salto en largo, algo no muy bueno para el primer día de competencia, por lo que tuve que ser atendida en la ambulancia. Se me hizo un micro desgarro, pero igual largué las vallas y lo bueno de esto es que pude descubrir que puedo saltar las vallas con las dos piernas porque como me cambió la carrera pasé con la pierna distinta a la que utilizo normalmente. En definitiva, fue muy bien en vallas y alto, que es lo que hice este jueves. Este tengo salto triple y 2.000 metros con obstáculos. El sábado tengo 400 metros y el domingo, 200 metros, salto en alto y 300 metros con vallas.”, comentó Adriana luego de obtener las dos preseas de oro.