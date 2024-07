A nada de jugar su último partido con la Selección, Di María confirmó qué camiseta vestirá la próxima temporada

Sanjuaninos Olímpicos Miguel Gómez, el DT de la medalla de oro: "No se dio lo que más queríamos"

Aparentemente, sus deseos de volver fueron tapados cuando, en plena explosión de atentados narcos al voleo contra trabajadores en la vía pública, dispararon cuatro tiros desde un auto frente al country Funes Hills Miraflores y dejaron un escrito con un mensaje escalofriante dentro de un trozo de nylon:"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (el gobernado Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos". Por el delito, detuvieron a nueve personas.

Di María no regresará a Rosario Central: las amenazas a su familia, el punto que lo hizo cambiar de opinión