¿Y si Miadosqui te llama?: mirá qué respondió Caruso sobre la posibilidad de dirigir al Verdinegro

Que Luis Francisco Tonelotto, que Juan Manuel "Chocho" Llop. San Martín se quedó sin entrenador tras la desvinculación del rosarino Paulo Ferrari y son varios los nombres que suenan fuerte en los pasillos del Hilario Sánchez para tomar las riendas de un desorientado verdinegro. Y como siempre surge cuando el equipo sanjuanino se queda sin DT, uno de los nombres que aparece ahora es el de Ricardo "Caruso" Lombardi.

El famoso entrenador viene de dirigir a Belgrano en la Primera Nacional, club cordobés en el que disputó 13 partidos: ganó 6, empató 6 y perdió solo 1. Antes había estado en San Martín de Tucumán, donde no le fue muy bien y no pudo salvarlo del descenso tras dirigirlo 8 partidos. Sí pudo salvar a Argentinos Juniors en 2007 y 2013, a Newell's en el 2008, a Racing en 2009, siendo su primera experiencia en equipo grande, a San Lorenzo en 2012, a Quilmes en 2014 y Sarmiento en 2016.

Si bien ahora no hay descensos, Lombardi siempre sonó en los pasillos del Hilario Sánchez. Sin embargo, la situación actual es más compleja por la relación que mantiene con Jorge Miadosqui. De hecho, al ser consultado por la posibilidad de dirigir en Concepción, respondió contundente que: "No hubo contactos y menos con ese presidente. Ese presidente ni se me acerca".

Cabe destacar que diciembre del año pasado Lombardi y Miadosqui protagonizaron un fuerte cruce de palabras. El entrenador, que dirigía en ese entonces a Belgrano, dejó entrever que había un cierto favoritismo por San Martín en la categoría y hasta apuntó contra Chiqui Tapia, diciendo que "es de San Juan y su familia y afectos están allá".

Estas declaraciones no cayeron muy bien en Concepción y generaron un fuerte enojo en los dirigentes que, al día siguiente, decidieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA. "Tiene un problema con la vida, no personal. No vamos a permitir que ensucie a los dirigentes, es una locura. Estoy enojado", había manifestado Miadosqui en diálogo con Tiempo de San Juan.

Lo cierto es que San Martín busca DT y Caruso Lombardi parece estar lejos...