La furia de Miadosqui: del "por suerte no hay descenso" a "los que no quieran estar, que se vayan"

San Martín sufrió este martes su derrota más dura, por el resultado y porque tras el 4-1 con Tristán Suárez, se quedó sin entrenador: la dirigencia le avisó a Ferrari que no seguirá siendo el DT. En este contexto, Jorge Miadosqui, presidente de la institución, realizó fuertes declaraciones con Radio La Voz. Habló de un equipo "sin reacción" y, a modo de ironía, comentó "por suerte no hay descenso".

El dirigente se mostró preocupado por el rendimiento del equipo verdinegro, que arrancó ganado el partido con el "Lechero" pero después terminó abajo en el marcador, sumando así su sexta derrota en el torneo de la Primera Nacional. "Lo que ha ocurrido hoy, es lo que venía ocurriendo desde hace dos o tres semanas. Siempre esperamos una reacción por parte de los jugadores. Si vemos a ellos, cuando hacen el primer gol y cómo lo festejan, se nota que quiere ganar el partido. Después en minutos cambió la historia. No se puede creer las jugadas infantiles. Se la daban al contrario, situaciones extrañas", comentó.

Miadosqui fue contundente, avisó que "los que no quieran estar que se vayan". Al mismo tiempo explicó que el plantel necesita un "cambio de aire". "El equipo tuvo una buena actuación en el primer semestre y en Copa Argentina. Por eso esperábamos una reacción, un cambio. Lamentablemente no se vio y tuvimos que buscar variantes, y la primera fue la del DT. Pero hay que mirar para adelante y superar esta situación. Hay que darle vuelta la cabeza al equipo. Hicimos un esfuerzo tremendo con el dinero, con las garantías para viajar. Pero siempre vale el resultado deportivo y esto siempre castiga a un técnico, también a nosotros como dirigentes.

Según el presidente de San Martín, Ferrari tomó bien la decisión de apartarlo del club. "Entendió la situación. Nosotros apostábamos a un proyecto a largo plazo, me hubiese gustado que le vaya bien. Pero había que tomar decisiones", comentó. Y agregó que en las próximas 48 horas intentarán arreglar con un nuevo entrenador, aunque no dio detalles ni nombres: "No hay muchos técnicos en el mercado y no vamos a buscar alguno que esté dirigiendo. El equipo tiene que tener un entrenador para afrontar el partido del martes".