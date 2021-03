Los futbolista que concentran en River para el clásico con Racing

De cara al clásico contra Racing del domingo a las 18.30, Marcelo Gallardo decidió no convocar a Gonzalo Montiel ni a Fabrizio Angileri. La ausencia del lateral derecho ya era una fija porque todavía no se encuentra al 100% desde lo físico luego de superar un cuadro de mononucleosis. Igualmente, este viernes ya realizó ejercicios físicos con pelota, pero sólo como elemento de trabajo. Con el zurdo la situación era distinta, ya que tan sólo sumó dos entrenamientos luego de los seis días de licencia que se tomó por el fallecimiento de su padre. Por eso, el Muñeco no quiso arriesgarlo.

Sin otras ausencias en comparación con el último partido, el dilema de Gallardo pasa por quién ocupará el lateral izquierdo: Milton Casco, quien cumplió la fecha de suspensión por la roja que vio en el superclásico, está listo para volver. Sin embargo, no se descarta que el Muñeco pueda sostener a David Martínez, central devenido lateral en Mendoza. El ex Defensa, conocedor del puesto (en ese puesto no sólo hizo las Inferiores sino que también debutó), tuvo una actuación correcta en un encuentro sin demasiadas exigencias por lo inofensivo que resultó ser Godoy Cruz.

Con Alex Vigo continuando como titular en el lateral derecho, Gallardo pararía contra Racing a Armani; Vigo, Paulo Díaz, Maidana, Casco o Martínez ; Enzo Pérez; Julián Álvarez, De La Cruz, Palavecino; Borré y Suárez.

​Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux.

Defensores: Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana y Milton Casco.

Volantes: Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino y José Paradela.

Delanteros: Rafael Borré, Julián Álvarez, Federico Girotti, Matías Suárez y Agustín Fontana

