Bomba de D´Onofrio: "Me gustaría ser presidente de AFA"

Rodolfo D´Onofrio analizó el presente del fútbol argentino, se refirió a su futuro y reconoció que le gustaría ser presidente de la AFA. “Creo que hay mucho por hacer y transformar”, afirmó esta tarde el máximo dirigente de River en declaraciones a ESPN.

El titular millonario destacó que “hay que hacer un cambio profundo el día que corresponda”. Además, agregó: “No estoy destituyendo a nadie. Si no será ayudar a los de ahora, pero se tienen que dejar ayudar. Estamos al servicio y no somos los reyes. Tenemos que ser transparentes y no puede ser que los campeonatos no tengan fechas definidas para todo el año”.



Con respecto a su participación, D´Onofrio se mostró decepcionado. “En lo personal, no pude cambiar al fútbol argentino. Son siete años y medio en los que conviví con distintas personas que lo manejaron. No evolucionamos, sino que involucionamos. Estamos en uno de los momentos más bajos, producto de los dirigentes y el país que tenemos. Es un tema cultural”, manifestó.



El presidente de River deslizó que “cualquier país limítrofe paga mejor y hay que hacer maravillas para retener a los jugadores, porque esto de tener un dólar blue y otro oficial los perjudica”. En tanto, añadió: “Siempre que fui a la AFA lo hice con un criterio de amplitud. Jamás pedí ni opiné sobre un árbitro, porque son jueces y tienen la decisión final. Tenemos que tener una estructura seria y que las reglas las pongamos entre todos. Si las pone uno solo, no va”.

D´ONOFRIO Y LA POSTURA DE RIVER SOBRE EL TEMA DE LOS DESCENSOS

“Terminemos con este tema. No puede ser que al final de cada campeonato reformemos algo. Haberlos sacado fue lo peor que hicimos”, disparó. Finalmente, completó: “No puede haber un torneo de 28 equipos. Esto achata al fútbol argentino”.

