Desopilante: el DT del Depro imitó al ídolo de Boca

El entrenador de Defensores de Pronunciamiento Sergio Chitero dialogó en exclusiva con Jugador 23 por TyC Sports y palpitó el encuentro de su equipo ante River por la Copa Argentina, que se llevará a cabo este miércoles a las 21.10. El DT causó la risa de todos al imitar a Juan Román Riquelme y además se ilusionó con el partido por los 32avos: “Sueño con ganarle a River, me preparo para ganar”.

Chitero, quien trabaja como portero en un edificio, copió al vicepresidente del Xeneize: “Nosotros somos felices porque vamos a enfrentar a River, un gran entrenador, de selección. Mañana voy a tomar mates con mi mamá y soy feliz”, tiró entre risas.

Más allá del momento distendido que vivió en la pantalla de TyC Sports, el entrenador del Depro se ilusiona con poder hacer un buen papel ante el Millonario. “Sabemos lo que es River, a mi entender era el campeón de América y cosas del mismo deporte hicieron que no juegue la final. Sin dudas que desde que está (Marcelo) Gallardo hizo un gran trabajo, mejoró muchísimo. Le dio carácter, un juego ofensivo y fluidez. Yo me identifico con ese fútbol, ojalá podamos copiar el 20 por ciento de ese juego”, manifestó.

¿Sos vos, Román? Sergio #Chitero, DT de #Depro (rival de River por #CopaArgentina) pasó por @Jugador23TyC y mostró sus dotes para la imitación. ¿Qué tul? uD83DuDE02 pic.twitter.com/mbvkqBBt9T — TyC Sports (@TyCSports) February 10, 2021

Además, reveló cuál es el plan que tiene ante los del Muñeco. “Las características de River las conocen todos, saber cuál es la idea es muy sencillo. Estuvimos viendo un par de videos, cuando Banfield le ganó en la cancha de Independiente y la ida del encuentro ante Palmeiras. Vamos a cerrarnos, achicar espacios y cortarle los caminos porque ellos son agresivos, directos y con la calidad de sus jugadores desequilibran”, señaló.

A su vez, agregó: “Hay que ser agresivos y estar atentos en las marcas. Tenemos que tener recaudos porque tienen mucha precisión. Si nos cerramos por ahí podemos contrarrestar en alguna contra porque dan ventaja cuando salen al ataque”.

Por último, el exdelantero de 37 años, contó cómo atravesó su retiro del fútbol. “Tuve que salir a laburar de encargado de edificio, siempre lo hice. De chico me inculcaron hacerlo, ser honesto y ganarse el pan con el sudor de la frente. Cuando surgió lo del fútbol llegué hasta donde pude, me hubiera gustado jugar en Primera División, pero no se dio”, cerró.

Otras imitaciones del DT

#ESPNF360 uD83DuDCFA | ESPN



¡EN MODO MARIANO CLOSS!



Sergio Chitero, entrenador de @ClubDePro, se animó a relatar un hipótetico gol de su equipo en el duelo vs. River por la #CopaArgentina. ¡ESPECTACULAR! pic.twitter.com/GfjrRASH4q — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 9, 2021

