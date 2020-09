¿Sin fútbol sanjuanino hasta 2021?: lo que piensan los referentes de la redonda

El brote de coronavirus en San Juan dejó en jaque al fútbol sanjuanino. Si bien fue el Consejo Federal el que le bajó el pulgar al inicio de los entrenamientos previstos para el 7 de septiembre, la situación sanitaria de la provincia pone en peligro el retorno de la redonda en la provincia. Y con este panorama, con el aumento a diario de casos de coronavirus, en la Liga Sanjuanina de Fútbol creen que no habrá torneo ni mucho menos encuentros en lo que resta del año.

Se especula que la habilitación para las ligas del interior podría darse el 5 de octubre, pero en San Juan todo va a depender de las autoridades provinciales. Un ejemplo es lo que ocurrió con San Martín. Muchos de los equipos de la Primera Nacional comenzaron los entrenamientos esta misma semana pero el Verdinegro, por el regreso a la Fase 1 ante el brote en Caucete, no pudo iniciar las prácticas ni tampoco citó a jugadores, cuerpo técnico y empleados del club para someterse a los hisopados.

Además, en caso de autorizarse a fines de septiembre u octubre, es casi imposible organizar un torneo entre noviembre y diciembre, ya que los jugadores deberían tener como mínimo un mes de pretemporada tras casi seis meses de parate. Ese es el argumento de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Pero, qué piensan al respecto los protagonistas del fútbol local. ¿Se debe suspender el fútbol este año? A continuación, el análisis de futbolistas, entrenadores y dirigentes:

Vicente Mancuso - Presidente de Atenas Pocito

"Yo creo que con esta pandemia que estamos viviendo es muy difícil hacer un campeonato, aparte dependemos de AFA y está todo suspendido hasta octubre. Ojalá que esto pase y podamos volver a la normalidad. También estamos acompañando al Gobernador (Sergio Uñac) para que salga lo mejor de este desastre".

Emanuel Guirado - DT Sportivo Desamparados

"La verdad que es una situación difícil. Todos los que amamos el fútbol queremos volver a estar dentro de una cancha. Pero bueno, la situación sanitaria juega un papel importante y hay que evitar los contagios en la provincia. También es complicado para los clubes porque de volver a jugar sería sin público y eso le quita algo de ingreso a los clubes. Son muchas cosas para poner en la balanza. Ojalá la pandemia se vaya acabando de a poco y volviendo la vida a la normalidad, aunque lo veo difícil a corto plazo.

Carlos Biasotti - Arquero de Peñarol

"Creo que sería bueno que habiliten el fútbol, ya que es una fuente de trabajo de mucha gente y hace mucho que lo venimos padeciendo. Así como se van habilitando distintas actividades, creo que sería posible siempre con los cuidados necesarios. Pero sería muy bueno sobre todo para el trabajo del futbolista".

Gerardo Iturrieta - Presidente de Colón

"Lo primero que hay que tener en cuenta son las condiciones sanitarias. Después como dirigente no nos podemos cerrar las puertas del club si la mayoría dice que participemos. Nosotros somos de la idea de jugar, fundamentalmente por los chicos que realmente les hace falta. Por ahí los grandes ya están con su trabajo, pero los chicos no. Hay que apuntar a contenerlos. De todos modos estamos abiertos a que el torneo se haga a fines de enero o mediados de febrero".

Carlos Cuenta - Entrenador de Del Bono

"Para mí no tendría que haber fútbol por la situación de la pandemia, hay que cuidar la familia. Nosotros no estamos preparados económicamente ni tampoco para hacer un protocolo como corresponde".

Pedro Terrero - Jugador

"Mi opinión es que no haya fútbol este año porque nos expondríamos todos. Está complicado por la cantidad de casos que hay ahora. Si la provincia hubiese mantenido el mismo control de antes yo creo que sí se hubiese podido empezar un torneo, pero ahora como está todo es imposible. Yo no me expondría porque tengo hijos y mis padres son grandes. Ojalá se pueda hacer un torneo normal para el año que viene. Hacer uno ahora ya sería exponerse porque el año ya está casi finalizado y no tendría ningún sentido".

Raúl Chirino - Presidente de San Lorenzo de Ullum

"Por lo que está viviendo la provincia, en lo que menos pensamos es en retornar con el fútbol. A nosotros nos conviene pensar en un torneo porque es muy corto el plazo que tenemos. Es imposible hacer un torneo en dos meses, además genera muchos gastos al club. Está bien en no comenzar el torneo, pero hay que ver qué dice el gobierno".

Ernesto Fullana - Entrenador de Colón

"Lo mejor sería que se empezara a entrenar y que hubiera un torneo con el protocolo necesario para entrenar y competir. Ahora esta no está en nuestras manos, sino en la gente idónea en el tema y encargada de tomar estas decisiones".

Norberto Molina - Vicepresidente de Sportivo Desamparados

"Creo que como vienen estos meses va a ser muy difícil que tengamos fútbol en San Juan este año. Imaginese que se está evaluando comenzar a entrenar a fines de septiembre o principio de octubre, es decir que en el supuesto caso que haya algún torneo sería sobre noviembre siendo optimista. Creo que no dan los tiempos para este 2020. más haya de que nos produzca una enorme tristeza ver el club sin actividad, sin inferiores. Pasó en Boca con toda la burbuja y medios económicos, que hay para nosotros. Es imposible".

Maximiliano Jorquera - ex jugador de Los Andes (Tudcúm)

"La verdad con todo esto que sucedió hablar de medidas y de qué vuelva el fútbol este año es cada vez más complicado, es muy difícil planificar todo en 3 meses. Estábamos muy ilusionados en haya un campeonato antes de fin de año.

El Covid-19 nos golpeó muy duro a los que amamos y vivimos de este deporte. En lo personal deseo que dentro de unos meses esto vaya mejorando y que todos tomemos conciencia en cuidarnos, así por lo menos se puedan flexibilizar los entrenamientos para comenzar el año que viene con todo".