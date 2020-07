Manantiales, el paraíso blanco que promete ser la gran atracción de invierno

El proyecto tiene casi 40 años y después de una larga espera podría concretarse, en el mejor de los escenarios, en menos de un mes. Se trata de un centro de esquí que está situado en la estancia Manantiales, a casi 60 kilómetros de la localidad de Barreal. Ya presentaron los protocolos y ajustan detalles para habilitar el lugar a fines de julio. Antes, las familias sanjuaninas podrán disfrutar de otro paraíso blanco en el departamento Calingasta.

La idea es crear un complejo turístico, el primero de estas características en la provincia. Aprovechando que el Gobierno provincial decidió apostar fuerte por el turismo interno- lo dijo el gobernador Sergio Uñac en el programa Paren las Rotativas-, es que nació Nomad Winter Experience: una experiencia de esquí de alta montaña en la profundidad de la Cordillera de Los Andes que ofrecerá fogatas, capacitaciones, gastronomía y travesías en la nieve.

Manantiales se encuentra a 3.413 metros de altura sobre el nivel del mar y tiene alrededor de 300 hectáreas. Además cuenta con un refugio en el que pueden ingresar de 10 a 15 personas, la cantidad que podrá participar de las experiencias de tres días en el complejo. "La idea es poder llevar gente, familias sanjuaninas, que puedan tener su primer contacto con la nieve. Allí podrán practicar disciplinas como la de tipo randonneé que se trata de subir la montaña caminando y bajar esquiando", explicó Guillermo Guerrero, integrante del Ski Club San Juan, otro de los promotores.

Este programa está sujeto a habilitaciones del Comité Covid-19 y el estado del camino, ya que para llegar a Manantiales se transita por una huella y hoy es casi necesario hacerlo en camionetas 4x4. Pese a que es un proyecto ambicioso, creen que estará autorizado para después de las vacaciones de invierno. Es que además de acondicionar el camino, tendrán que capacitar a los guías de montaña sobre los protocolos dispuestos por la pandemia, acondicionar el camino y disponer de los elementos indispensables para esquiar: ropa, cascos, bastones y dos tablas que van sujetas a la suela de las botas del esquiador. De esto se encargará Nacho Azcona, a la cabeza de Nomad, y su equipo, los esquiadores Juan Patricio Campion, Iñaki Odriozola y Gregorio Campi.

Sin embargo, los amantes de la nieve tendrán otra opción en el receso: La Ramada. Se trata de otro complejo turístico que queda a 9 kilómetros al noroeste de Las Hornillas. A diferencia de Manantiales, no tiene grandes alturas y tiene escasas pendientes. Para llegar a esta zona se puede circular en cualquier vehículo, el camino también es de tierra. "En este lugar la gente va a poder ir a hacer un muñeco de nieve y tirarse en un deslizador. No hay muchas comodidades, no tiene refugio y la excursión sería por el día", agregó Guerrero.

Estos dos proyectos deben ser habilitados antes por el Comité Covid-19.