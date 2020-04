El relato del sanjuanino que viste la camiseta del Barça y atraviesa la pandemia en España

El delantero sanjuanino que juega en el Barcelona y el seleccionado argentino de hockey sobre patines envió un mensaje pidiendo conciencia.

San Juan es una ciudad particular. Muchas cualidades pueden conformar la identidad de un sanjuanino y entre ellas se encuentra el hockey sobre patines. No hay mucha explicación, más allá de la pasión por el deporte, pero San Juan es la cuna de los mejores hockistas del mundo. Es casi un hecho y se repite a través de los años: quienes se destacan en las divisiones formativas de los clubes sanjuaninos son, generalmente, los deportistas destinados a triunfar en los grandes clubes de Europa y en nuestro seleccionado nacional.

Sin lugar a dudas el caso de Pablo Álvarez es un ejemplo presente de esa teoría. El delantero surgido del Club Olimpia la rompió en San Juan. Pasó al Liceo de España hasta llegar a su actual club: Barcelona. Al conjunto Catalán llegó en el 2011 con 25 años. Allí se convirtió en una pieza clave gracias a su gran cantidad de goles. En la temporada 2013/14 marcó 56 goles, record en la OK Liga y en las últimas temporadas fue el máximo goleador del Barça en el global de todas las competiciones.

Desde España comentó su situación y envío un mensaje de aliento y pedido de conciencia. “En mi familia estamos todos muy bien. En cuarentena cumpliendo a rajatabla porque esto es bastante serio, no es ninguna broma. No estamos de vacaciones”, dijo. Pablo continuó y les habló directo a los sanjuaninos y argentinos “mi mensaje hacia todos ustedes es que tenemos que contribuir todos. Tenemos que ser conscientes y responsables. Les pido por favor que se lo tomen en serio porque es bastante bravo. Gracias a Dios, ustedes recién está comenzando. Hay muy pocos infectados pero puede llegar a ser muy grave. Lo peor de todo es que no se sabe mucho de este virus y lo que más necesitamos es tiempo para que los expertos puedan avanzar y desarrollar una vacuna. Les quería pedir a ustedes que se cuiden muchísimo, que cuiden a los niños y sobre todo a las personas mayores. Lávense muchos las manos, cumplan a rajatabla la cuarentena. No salgan. Quédense en su casa por el bien de todos y confiemos en las instituciones sanitarias en lo que les dicen”.

También explicó la situación en la que Europa, pero principalmente España está sometida “En España e Italia hay mucha infraestructura pero aun así no alcanza porque mucha gente no se lo tomó en serio. Ahora los militares empezaron a multar y llevarse preso a las personas que no cumplen. Por culpa de algunos inconscientes la gente se sigue contagiando y los hospitales colapsan. No hay donde atender a las personas que caen enfermas. Ustedes tienen que ser conscientes y adelantarse a lo que pasó en Italia o España”.

Para cerrar, Pablo dio un par de consejos de cómo pasar la cuarentena “Déjense llevar por la imaginación y la creatividad. Hagan cosas en casa. Lo que no tienen tiempo de hacer. Disfruten de su familia, de sus hijos, ordenen la casa, pero quédense en casa”.

Más de Pablo Álvarez

En la selección Argentina, Pablo jugó el Mundial de 2005 (San José-California) donde fue subcampeón; en Montreux (Suiza) en 2007 donde quedó tercero; en 2009 (Vigo), donde perdió la final contra España; y en 2011 (San Juan) donde volvió a quedar subcampeón. En el Mundial del 2015, Argentina se consagró campeón y Álvarez no pudo estar por lesión. En el 2017 con el hockey sobre patines inmersos en los World Roller Games Argentina fue tercera y en el 2019 en Barcelona fue subcampeón tras caer por penales. Sin lugar a dudas Pablo será pieza fundamental para que Argentina vuelva a reinar en el Mundo en nuestra provincia. Cuándo en el 2021 el Estadio Aldo Cantoni reciba al Hockey sobre Patines en el marco de los World Skate Games.

Pero para el certamen más importantes del Skate falta poco más de un año y antes hay un partido que tenemos que ganar entre todos. Es por esto que Pablo a través del Video dejó un mensaje de conciencia y responsabilidad para que todos podamos salir adelante.

Títulos de Pablo Álvarez

7 OK Liga (2011/12 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19)

3 Liga Europea (2013/14 - 2014/15 - 2017/18)

5 Copa del Rey (2011/12 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19)

2 Copa Intercontinental (2014/15 - 2018/19)

2 Copa Continental (2015/16 - 2018/19)

6 Supercopa de España (2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2017/18)

2 Liga Catalana (2018/19 - 2019/20)

PERSONAL:

1 MVP Copa del Rey (2015/16)

2 Máximo goleador OK Liga (2009/10 - 2013/14)

OTROS:

1 Copa CERS (2009/10)

1 Liga Europea (2010/11)