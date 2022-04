El intendente de Ullum dio marcha atrás y bajó el proyecto que proponía matar perros callejeros

Según publicó Diario de Cuyo, fue el propio intendente quien dio marcha atrás con el proyecto, que el mismo ya había presentado en el Consejo Deliberante , dado que no tuvo el visto bueno de las autoridades provinciales ni de los concejales del departamento. Además, va en contra de la ley vigente, la cual dispone que la provincia es no eutanásica.

En medio de una rueda de prensa que brindó este lunes, luego de desatada la polémica, Soler explicó que la propuesta, que surge del ejecutivo provincial busca la creación de un refugio para animales, donde se actuará en la captura de los mismos si hay denuncia de los vecinos. Si tras un periodo de tiempo determinado el animal no es adoptado, el proyecto propone la eutanasia, que en otras palabras implica sacrificar el animal. Ese es el punto de la polémica. “No creo ser un asesino por opinar de esta manera, es solo una propuesta. El Concejo Deliberante va a definirlo, pero si la provincia no está de acuerdo con el proyecto que presentamos, es algo que no vamos a continuarlo. No se trata de salir a perseguir y matar animales, se trata de buscar una solución a este problema”, aclaró.

Como el refugio apunta a tener los animales callejeros, Soler afirmó que como Estado no pueden hacerse cargo del animal durante toda la vida del mismo. “Quiero que alguien me diga cómo cerramos ese ciclo. Si recogemos un perro callejero ¿hasta cuándo lo tenemos? ¿cómo termina el ciclo? ¿cómo terminamos si nadie lo quiere adoptar y nadie se hace cargo de ese animal? Esos animales son peligrosos. Yo no quiero la eutanasia, pero quiero que alguien me diga entonces como cerrar el ciclo”, dijo en la misma conferencia.

Por su parte, el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, ya había salido a responderle a Soler para aclararle este punto y llevar tranquilidad asegurando que en la provincia no se dispondría el sacrificio de ningún perro.

La palabra de un especialista

Tiempo de San Juan consultó con un abogado que aclaró que, si la propuesta de ordenanza del intendente ullunero prospera, chocaría de lleno con la Ley provincial.

"Él puede dictar la ordenanza con respecto a los animales callejeros, crear un refugio, puede hacerlo pero San Juan tiene leyes provinciales donde dispone que la provincia es no eutanásica", aclaró el abogado Adolfo López Marti. "Él puede dictar la ordenanza con respecto a los animales callejeros, crear un refugio, puede hacerlo pero San Juan tiene leyes provinciales donde dispone que la provincia es no eutanásica", aclaró el abogado Adolfo López Marti.

"Si hace eso estaría violando la normativa provincial entonces no prosperaría porque ante la acción de cualquier abogado que pida la no aplicabilidad no se podría hacer", agregó López Marti.

La opinión de los sanjuaninos

Tras el revuelo por la medida propuesta por el jefe comunal de Ullum, Tiempo de San Juan consultó ente sus lectores qué les parecía la medida y las respuestas fueron las siguientes.

Del total del participantes, el 55% de los votantes manifestaron estar de acuerdo dado que consideran que "es la mejor solución"

Por su parte, el 45% restante se manifestó en contra de la iniciativa de Soler, pues consideran que " hay otras soluciones"