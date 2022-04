El intendente de Ullum dice que no es un "loco suelto queriendo eliminar perros"

Una nueva polémica se despertó en torno a los perros callejeros. Luego del ataque a un operario del Parque de Tecnología Ambiental , a principios de abril, desde la Secretaría de Ambiente apuntaron a que debían ser las municipalidades quienes abordaran el tratamiento de los perros callejeros. Ullum tomó el guante, pero a pesar de las intenciones un detalle no pasó desapercibido y despertó la polémica, ya que el proyecto municipal que propone la construcción de un refugio municipal incluye la eutanasia en aquellos animales que en un plazo determinado no sean adoptados, situación que despertó el enojo y la crítica de diversos sectores, incluso del mismo Guevara, titular de Ambiente de la provincia.

En ese contexto, Leopoldo Soler, intendente de Ullum , brindó una conferencia de prensa para aclarar el contenido de proyecto, y el porqué de incluir la eutanasia. Previo a ello, en dialogo con Estación Claridad, el jefe comunal destacó que no se trata de “un loco suelto queriendo eliminar perros” . Al respecto mencionó “acá nadie sale a perseguir perros, ni nadie quiere eliminar ni sacrificar, como se ha querido calificar. Estamos hablando de una situación que es una idea. Soy un amante de los animales, he tenido mascotas toda mi vida. No se trata de un loco suelto queriendo eliminar perros”.

Soler explicó que la propuesta, que surge del ejecutivo provincial busca la creación de un refugio para animales, donde se actuará en la captura de los mismos si hay denuncia de los vecinos. Si tras un periodo de tiempo determinado el animal no es adoptado, el proyecto propone la eutanasia, que en otras palabras implica sacrificar el animal. Ese es el punto de la polémica. “No creo ser un asesino por opinar de esta manera, es solo una propuesta. El Concejo Deliberante va a definirlo, pero si la provincia no está de acuerdo con el proyecto que presentamos, es algo que no vamos a continuarlo. No se trata de salir a perseguir y matar animales, se trata de buscar una solución a este problema”, aclaró.

Como el refugio apunta a tener los animales callejeros, Soler afirmó que como Estado no pueden hacerse cargo del animal durante toda la vida del mismo. “Quiero que alguien me diga cómo cerramos ese ciclo. Si recogemos un perro callejero ¿hasta cuándo lo tenemos? ¿cómo termina el ciclo? ¿cómo terminamos si nadie lo quiere adoptar y nadie se hace cargo de ese animal? Esos animales son peligrosos. Yo no quiero la eutanasia, pero quiero que alguien me diga entonces como cerrar el ciclo”, dijo en conferencia.

El jefe comunal de Ullum no cerró las puertas a hablar con la gente de Ambiente para buscar alguna alternativa, una herramienta distinta al sacrificio de los perros. Mientras, el debate pasará por el Concejo Deliberante del departamento.