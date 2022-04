Fuerte reacción de proteccionistas sanjuaninas por la posible eutanasia de perros callejeros en Ullum

A menos de un mes de que al menos 10 perros atacaran y mataran a un hombre en La Bebida, es la Municipalidad de Ullum la que decidió dar el primer paso y comenzar a trabajar para la construcción de un refugio de estos animales con una polémica proyección.

"Vamos a hacer un refugio para perros callejeros, pero quiero que se entienda que todo lo que tengo en mente es para cuidar a los ciudadanos. Es por eso que el destino final de los animales que no sean reclamados por sus dueños o que no sean adoptados, será la eutanasia"

También explicó que en dicha ordenanza pretende establecer y reglamentar la inversión que hará el departamento para realizar un refugio, en el mismo lugar donde actualmente funciona el centro de Zoonosis departamental, acondicionando caniles, espacios de cuidado salubres y de reeducación para los animales que allí terminen. A pesar de esa proyección, también dijo, aunque no a este medio ya que no respondió ante el intento de comunicación con él, que estos animales pasarán de manera transitoria por dicho refugio y si al cabo de 6 meses no se puede ser con el dueño o no es adoptado por otra familia, se sacrificará a esos animales.

Esto último no solo generó revuelo en las redes, sino que dos principales referentes proteccionistas animales de nuestra provincia dieron su opinión fuertemente y a Tiempo en comunicación directa y dijeron lo siguiente:

Emilia Merino:

“La verdad que produce vergüenza ajena. En primer lugar, no puede ser que un abogado desconozca una ley nacional de protección animal. Una ordenanza como la que el plantea nunca puede estar sobre una ley y San Juan, no es una provincia eutanásica. En segundo lugar, propone que los proteccionistas adoptemos a esos animales, quiere decir que desconoce totalmente el rol y el trabajo que realizamos” , dijo la reconocida rescatista y militante de los derechos de los animales en nuestra provincia, Emilia Merino.

También reconoció que “es muy bueno pensar en armar refugios municipales de tránsito, por supuesto controlado por proteccionistas por la desconfianza lógica que se genera, impulsado con presupuestos provinciales o nacionales, un plan de esterilización fuerte y una gran multa a los que abandonan”. Pero además fue muy crítica con respecto a la ley de Perros Potencialmente Peligrosos, haciendo énfasis en que “Hoy el problema que tenemos se agudizó gracias a esa ley. Acá hay que multar, hay que hacer una castración masiva, y si hacen refugios municipales, que sean controlados por proteccionistas. Es la única solución que hay”, afirma Emilia, remarcando que el matar a los animales no sirve.

Graciela Schvartz:

Por otra parte, otra de los grandes referentes de la protección animal en San Juan, Schvartz dijo muy claramente a Tiempo: “Me rebela tanta ignorancia e improvisación. Los funcionarios siguen -ante las emergencias, como el ataque de una jauría- aplicando "parches" en lugar de encarar una política pública de educación y esterilización masiva, sistemática y extendida, como hacen las sociedades verdaderamente civilizadas. Es cierto que en USA se aplica la eutanasia, pero ellos tienen 6 a 8 millones de perros y gatos extraviados por año, y llegan a la eutanasia solo cuando el animal no está identificado y no es reclamado” comentó notablemente enojada por los comentarios sobre el posible proyecto municipal.

En cuanto a las posibles políticas o medidas dispuestas a ser tomadas por dicho departamento afirmó “Igual me opongo, porque no se puede matar a un ser joven y sano solo porque tuvo la mala suerte de quedar desamparado”.

Si bien esto generó gran revuelo por parte de distintos sectores afines a la protección animal, también formula la duda de la gran deuda pendiente con respecto a la reinserción, cuidado, rescate y bienestar de los animales que quedan desamparados en las calles sanjuaninas en manos del olvido por parte de “dueños” irresponsables.