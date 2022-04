Según un abogado, la ordenanza para matar perros callejeros que propone Soler es inviable en San Juan

El intendente de Ullum , Leopoldo Soler , causó polémica esta semana cuando anunció que pretendía aprobar una ordenanza para crear perreras municipales. Según la iniciativa del jefe comunal, los perros callejeros que fueran encontrados serían capturados y cuidados durante un tiempo pero si no los adoptaba nadie la idea era "dormirlos".

"Él puede dictar la ordenanza con respecto a los animales callejeros, crear un refugio, puede hacerlo pero San Juan tiene leyes provinciales donde dispone que la provincia es no eutanásica", aclaró el abogado Adolfo López Marti.

De hecho, el secretario de Ambiente, Francisco Guevara, ya había salido a responderle a Soler para aclararle este punto y llevar tranquilidad asegurando que en la provincia no se dispondría el sacrificio de ningún perro.

"Si hace eso estaría violando la normativa provincial entonces no prosperaría porque ante la acción de cualquier abogado que pida la no aplicabilidad no se podría hacer", adelantó López Marti.

En este sentido también opinó la proteccionista sanjuanina Emilia Merino pero sus términos fueron mucho más duros para con el jefe comunal.

"Para mí es una persona básicamente ignorante que debe asesorarse mejor antes de hablar, no tiene idea dónde está parado. No se ha enterado que estamos en una provincia no eutanásica y que nos está dejando muy mal parados ante el país completo", retrucó Merino.

Lo cierto es que la polémica propuesta de Soler ya trascendió las fronteras de la provincia y fue noticia nacional.

Soler, por su parte, ya salió a aclarar que si la provincia no está de acuerdo con este proyecto "es algo que no vamos a continuarlo. No se trata de salir a perseguir y matar animales, se trata de buscar una solución a este problema”.

Por lo pronto, distintas organizaciones proteccionistas de San Juan se autoconvocaron y este viernes 29 de abril marcharán hacia Ullum para repudiar la iniciativa del intendente.