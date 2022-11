Capital: el increíble antes y después de un baldío

WhatsApp Image 2022-11-30 at 6.31.43 AM.jpeg

El espacio verde se encuentra ubicado en la intersección de calles Correa, Augusto Landa e Intendente Javier Caselles. Cuenta con una superficie aproximada de 1686 m². Esta obra se ejecutó gracias a las tareas mancomunadas entre la Municipalidad de la Ciudad de San Juan y la Secretaría de Estado de Deportes.

Alan Cantero, vecino de la zona y futbolista que milita en la Primera Nacional, expresó la alegría de los vecinos y contó “cuando llegué al barrio me encontré con este lugar hermoso donde antes con mis amigos no teníamos para jugar a la pelota, si bien jugábamos en la tierra, hoy los chicos van a poder disfrutar de este hermoso lugar, de este hermoso trabajo, de este proyecto que me llena de orgullo. Ver a los chicos felices, compartiendo este momento y ojalá que este sea el principio para que los chicos sigan creciendo de la mejor manera. Muy feliz y agradecido Emilio Baistrocchi y Jorge Chica”.

Jorge Chica, destacó que “siempre trabajamos en esta Revolución que propuso el gobernador, pero que en el municipio se siente muy fuerte en su forma de Escuela de Vida, lindo nombre que han puesto a esta forma y a esta expresión de llevar adelante todo el deporte a la provincia de San Juan”. El secretario de Deportes resaltó “hace 40 años que no había un municipio con un intendente que se pusiera en el lugar de esos papás que querían generar un punto de partida igualitario”. Y cerró felicitando “a los que hacen de nuestra provincia un lugar que sea orgullosamente habitable, y eso es lo que está haciendo Emilio con todo su equipo de trabajo”.

Mientras que, a su tiempo, el intendente Emilio Baistrocchi resaltó que esta obra llevó un año de trabajo, “nada se hace de un día para el otro, cuando nosotros llegamos a estos barrios tenían sodio, las luces amarillas, hoy tienen luz blanca. Esta calle Correa no tenía electricidad, hoy tiene luces LED. Esto era un baldío, hoy es un playón deportivo”. El intendente también agradeció a los obreros de la empresa, presentes en el lugar, que también están construyendo el Ecoparque en lo que era el Matadero a pocos metros de los barrios Las Lilas y Las Rosas. “Allí habrá dos, tres, cuatro playones como este, van a tener un lugar cerrado para divertirse, para jugar, para ir en familia”, agregó.

Además Baistrocchi, destacó el trabajo conjunto entre vecinos y municipio, y contó que “los concejales están trabajando en el Presupuesto Participativo porque los vecinos y las vecinas se unieron, presentaron un proyecto, tenían un problema de desagües pluviales y han conseguido por esfuerzo propio hacer que el municipio invierta parte de su presupuesto en eso”.

Finalmente cerró resaltando que “acá en Capital, en Concepción estamos invirtiendo lo que nunca, estamos trayendo a los vecinos iguales posibilidades para todos. Seguimos llevando mejoras en Concepción, en Desamparados, en Capital Centro y en Trinidad. El esfuerzo es de todos. Llegamos con obras, con presencia y cumpliendo la palabra empeñada”.

El detalle de las obras

Para la construcción del playón y la plaza se realizaron las tareas que a continuación se detallan:

- Nivelación, relleno y compactación

- Construcción de veredas de hormigón

- Construcción de rampas de accesibilidad

- Construcción de playón deportivo

- Construcción de cierre de contención del playón

- Construcción de zapata - cordón

- Iluminación LED

- Colocación de basureros

- Colocación de juegos infantiles

- Colocación de artefactos de Pista de Salud

- Mobiliario urbano