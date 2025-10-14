9 de Julio dio arranque a la construcción de veredas y canalización en el Loteo 11

La Municipalidad de 9 de Julio comenzó a realizar trabajos de construcción de veredas, puentes, conexiones de agua potable y movimiento de suelo en el Loteo de Calle 11, en el marco de una obra que distinguen como histórica, pues surge como respuesta a un problema que por años afectó a esta zona: las inundaciones.

Esta intervención beneficiará a todas las familias del sector y se suma a los importantes avances que se vienen concretando en el Barrio Torino, donde también se están realizando obras similares con el mismo objetivo.

"Estamos convencidos de que, con el aprovechamiento responsable de cada recurso, con el trabajo incansable de nuestros obreros municipales y con una gestión que prioriza el bienestar de cada vecino, seguiremos llegando a cada distrito con más obras que son necesarias", expresó el intendente Daniel Banega, quien visitó y supervisó el avance de los trabajos.

El loteo en cuestión está ubicado sobre Calle 11, cerca del límite entre 9 de Julio y 25 de Mayo, en el distrito de La Majadita. Está a pocos metros de la Escuela Eusebio Segundo Zapata.