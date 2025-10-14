martes 14 de octubre 2025

Obra pública

9 de Julio dio arranque a la construcción de veredas y canalización en el Loteo 11

Los beneficiarios son familias que residen en la zona y que solían verse afectados por las inundaciones. Es por eso que la infraestructura evitará que las situaciones se repitan tras las precipitaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5a0c375e-816a-40e6-8d38-f85891712cf1
8ed5c304-0c72-42e4-b15f-a04d993eb24a
7cbf9937-6d3d-4e11-b242-3c337aa2ab2d

La Municipalidad de 9 de Julio comenzó a realizar trabajos de construcción de veredas, puentes, conexiones de agua potable y movimiento de suelo en el Loteo de Calle 11, en el marco de una obra que distinguen como histórica, pues surge como respuesta a un problema que por años afectó a esta zona: las inundaciones.

Esta intervención beneficiará a todas las familias del sector y se suma a los importantes avances que se vienen concretando en el Barrio Torino, donde también se están realizando obras similares con el mismo objetivo.

8ed5c304-0c72-42e4-b15f-a04d993eb24a

"Estamos convencidos de que, con el aprovechamiento responsable de cada recurso, con el trabajo incansable de nuestros obreros municipales y con una gestión que prioriza el bienestar de cada vecino, seguiremos llegando a cada distrito con más obras que son necesarias", expresó el intendente Daniel Banega, quien visitó y supervisó el avance de los trabajos.

El loteo en cuestión está ubicado sobre Calle 11, cerca del límite entre 9 de Julio y 25 de Mayo, en el distrito de La Majadita. Está a pocos metros de la Escuela Eusebio Segundo Zapata.

7cbf9937-6d3d-4e11-b242-3c337aa2ab2d

