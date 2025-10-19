domingo 19 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Concientización

9 de Julio corrió contra el cáncer de mama en día especial dedicado a las mamás

Esta segunda maratón fue una propuesta impulsada por el municipio. Se recorrieron entre 1 y 3 kilómetros, llenando las calles de mucho color rosa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
0f937ff7-5773-448a-a995-d986534b5165
b85cfdbc-370a-4de9-af30-7604ebedbe20

Este sábado, el departamento de 9 de Julio vivió una tarde noche muy especial con la realización de la Segunda Maratón Contra el Cáncer de Mama, una propuesta impulsada por el municipio en el marco de las actividades de concientización sobre la prevención del cáncer de mama.

Lee además
Los pequeños gauchos, herederos de la tradición, se encaminan a lomo de su caballo hacia el Predio El Mangrullo, en Rivadavia
Sentimiento a caballo

La savia nueva de la tradición sanjuanina disfrutó de una especial cabalgata infantil en Rivadavia
La Municipalidad de Rivadavia realiza obras en la plaza del barrio Camus.
Para las familias

Cambian por completo el corazón de un histórico barrio de Rivadavia: el detalle de las obras

La plaza departamental fue el punto de encuentro desde donde una gran cantidad de personas de todas las edades se unieron para participar en los recorridos de 1 y 3 kilómetros, llenando las calles del departamento de color rosa y de un mensaje claro: la importancia de cuidarnos y acompañarnos en la lucha contra el cáncer de mama.

El intendente Daniel Banega destacó la participación de la comunidad, subrayando que “estas actividades nos recuerdan la fuerza que tenemos como sociedad cuando nos unimos por una causa tan noble como la prevención y la salud”.

En el marco de este evento, la plaza departamental también fue escenario de una Feria Agroproductiva, con la participación de productores, artesanos y emprendedores locales que ofrecieron sus productos a precios accesibles, reafirmando el acompañamiento del municipio a la economía local y circular del departamento.

Asimismo, al caer la tarde, se vivieron momentos muy especiales con los festejos por el Día de la Madre, que incluyeron shows en vivo, presentaciones de academias municipales, la participación de artistas locales, sorteos y premios, en una celebración dedicada a las mamás.

En ese marco, el intendente también dedicó un mensaje especial a todas las madres, expresando que “este es un día para homenajearlas, para agradecerles por todo lo que hacen y por ser el corazón de cada hogar y de nuestra comunidad”.

Seguí leyendo

9 de Julio dio arranque a la construcción de veredas y canalización en el Loteo 11

"No atiendo a políticos mentirosos", el reclamo de una vecina de Valle Fértil que se hizo viral

Rawson unió cultura e historia en el cierre de la Feria del Libro y el 112° aniversario de Villa Krause

Por alerta meteorológica, cambiaron el cronograma de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro en Rawson

José Guerrero y Sonia Castro, un vínculo de más de 20 años con los espárragos como testigo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las mejores postales de la colorida y simpatica cabalgata infantil en rivadavia
Presente y futuro

Las mejores postales de la colorida y simpática cabalgata infantil en Rivadavia

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años
En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El ocaso de una estrella: el caso Juan Cruz Rufino

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

Cruce de candidatos en la Peatonal: hubo abrazos y regalos incluidos
Campaña

Cruce de candidatos en la Peatonal: hubo abrazos y regalos incluidos

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida
Historias del Crimen

El frustrado asalto a un taxista y el ladrón que pagó con su vida

Te Puede Interesar

El vital y de creciente demanda servicio de electricidad en todo San Juan es controlado por el EPRE. 
Control

Las cuantiosas últimas multas que aplicó el EPRE a las empresas de luz en San Juan y por qué fallas las sancionó

Por Miriam Walter
Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado
En un cruce de Santa Lucía

Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado

Un puntito imperceptible y un diagnóstico que cambió la vida: María, un testimonio del cáncer de mama video
En primera persona

Un "puntito imperceptible" y un diagnóstico que cambió la vida: María, un testimonio del cáncer de mama

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación