9 de Julio corrió contra el cáncer de mama en día especial dedicado a las mamás

Este sábado, el departamento de 9 de Julio vivió una tarde noche muy especial con la realización de la Segunda Maratón Contra el Cáncer de Mama, una propuesta impulsada por el municipio en el marco de las actividades de concientización sobre la prevención del cáncer de mama.

La plaza departamental fue el punto de encuentro desde donde una gran cantidad de personas de todas las edades se unieron para participar en los recorridos de 1 y 3 kilómetros, llenando las calles del departamento de color rosa y de un mensaje claro: la importancia de cuidarnos y acompañarnos en la lucha contra el cáncer de mama.

El intendente Daniel Banega destacó la participación de la comunidad, subrayando que “estas actividades nos recuerdan la fuerza que tenemos como sociedad cuando nos unimos por una causa tan noble como la prevención y la salud”.

En el marco de este evento, la plaza departamental también fue escenario de una Feria Agroproductiva, con la participación de productores, artesanos y emprendedores locales que ofrecieron sus productos a precios accesibles, reafirmando el acompañamiento del municipio a la economía local y circular del departamento.

Asimismo, al caer la tarde, se vivieron momentos muy especiales con los festejos por el Día de la Madre, que incluyeron shows en vivo, presentaciones de academias municipales, la participación de artistas locales, sorteos y premios, en una celebración dedicada a las mamás.

En ese marco, el intendente también dedicó un mensaje especial a todas las madres, expresando que “este es un día para homenajearlas, para agradecerles por todo lo que hacen y por ser el corazón de cada hogar y de nuestra comunidad”.