Tengo miedo a salir del armario

El proceso de salir del armario es una cuestión de salud mental, que implica un profundo trabajo de autoaceptación. Sin embargo, este no se debe banalizar ni forzar. Ante todo, la persona debe sentirse preparada para dar el paso sin sentirse presionada a hacerlo. De lo contrario, el resultado puede ser contrario al esperado.

El camino que las personas recorren hasta alcanzar este punto de inflexión es largo y tormentoso. En ocasiones han vivido experiencias homófobas y han tratado de existir siendo otra persona, lo que ha podido generar un intenso miedo y ansiedad en los momentos previos a exponerse sin más filtros. Por todo ello, es lógico que dejar de esconderse requiera un proceso reflexivo importante.

Ellos saben que no se sale del armario una única vez, sino que a lo largo de sus vidas se encontraran en situaciones y con personas con las que sentirán la necesidad o el deseo de revelar su orientación sexual o condición de género, ya que sus emociones estarán siendo más fuertes que su razonamiento mental y sus miedos, por eso te vamos a dar una serie de pasos importantes que son la clave para poder dar ese gran paso que es salir del armario.

Puntos clave que te ayudaran a dar el paso:

Prepara el terreno

Antes de abrir la puerta del armario puede ser de ayuda tantear las reacciones de tu entorno, por ejemplo, sacar el tema en alguna conversación o hablar de algún amigo homosexual o bisexual. Ver cómo reacciona la familia te puede dar un margen de maniobra. En la mayoría de los casos no va a haber ningún conflicto porque los padres ya lo sospechan y lo van a aceptar con normalidad.

Trabaja en tu propia auto-aceptación.

No hay nada malo en ti, ni en tus gustos. ”No sientas que eres un bicho raro” Es importante que entiendas que tu no elegiste ser así, naciste así, y eres alguien hermoso-a , bello-a, y la vida te está esperando para hacerte feliz.

No hay un manual exacto.

No existe un único método para salir del armario, ya que es algo que repetirás en varias ocasiones, y cada persona puede reaccionar de forma distinta, por lo que poco a poco iras viendo como decirlo y a quien de manera que te sientas comodo-a

Elige el momento.

Al igual que decíamos que no hay una manera “concreta” o “correcta” de salir del armario, sí hay momentos más oportunos. Por ejemplo, no deberías hacerlo en discusiones, ya que el estado emocional suele ser más desagradable y puede que te lleve a utilizar palabras o expresiones inadecuadas.

Busca aliados.

Es interesante que, si sales del armario, lo hagas con las personas con las que más cómodo o relajado te sientas, ya que hará que el círculo de apoyo se amplíe. Es importante contar con una cierta garantía de que vas a tener apoyos bien por parte de tu familia, con sus amigos o en el terreno escolar.

Lo normal no es contárselo a toda la familia a la vez, sino que primero se elige a algún familiar con el que la persona "se encuentra más cómoda y siente que hay más confianza". Puede ser un amigo-a, una hermana, o la madre. Las mujeres suelen ser, en términos generales, más receptivas.

De esta forma se puede ir creando el clima adecuado para abrirse al resto de la familia y puede ser una forma de superar la inseguridad y la ansiedad.

Del mismo modo, en el ámbito escolar, ambos recomiendan buscar apoyos entre orientadores, jefes de estudios y profesores. Y sobre todo, denunciar si se produce una situación de acoso por tu condición sexual.

No lo hagas si...

No se debe salir del armario en un momento de discusión o enfrentamiento. Tampoco si la familia se está enfrentando en este momento a algún problema grave. Hay que escoger un momento tranquilo.

Habrá un tiempo para hablar, conversar, repetir lo que haga falta a los padres para que la relación sea lo más positiva y confortable posible. Pero si decirlo puede acarrear que te echen de casa y no tienes recursos, o que te quedes sin trabajo, no se puede recomendar salir del armario, ya que si bien la visibilidad es importante, la vida y la integridad de las personas lo es mucho más.

Sube escalón tras escalón

Salir del armario no es cuestión de un día ni dos. En ocasiones el proceso puede durar meses o incluso años, todo va a depender del entorno en el que tú te desenvuelvas, no es lo mismo ser vivible para tus amigos, pero no para tu familia, o si cambias de trabajo y tienes que volver al armario de nuevo.

Aunque te cueste aceptarlo en ocasiones porque es una situación que tienes que forzar porque si no manifiestas tu homosexualidad o bisexualidad, de cara a los demás tu eres heterosexual, debes de hacerlo con naturalidad y mucha tranquilidad, ya que tú eres así y punto.

De esta forma, cada vez que cambias de ambiente, de ámbito social o laboral no sientas que es un empezar sino un subir un escalón más donde refuerzas tu condición y tu esencia, sin miedo al qué dirán, ni al que pasara.

La 'desarmarización' no tiene edad.

Hacer visible tu homosexualidad es una decisión personal, por lo que no hay una edad prescrita para hacerlo, es un proceso muy íntimo que cada uno debe vivir a su ritmo, por eso nuestra recomendación es hacerlo cuanto antes mejor, porque te evitas muchos conflictos internos, muchos miedos y muchas angustias vividas en soledad cuando ya eres más grande.

Hay gente que sale del armario con 50 y son muy valientes al hacerlo, ya que en algunos casos incluso están casados y con hijos, pero ese paso necesitan darlo por coherencia personal y salud emocional.

Dale tiempo a tus afectos para acomodar tu nueva situación.

Las familias, los amigos, las personas que te quieren pueden necesitar tiempo y atravesar varias fases hasta aceptar que su hijo-a, su amigo-a es homosexual, bisexual o transexual.

Entiéndelos, se comprensivo-a y empático-a con sus tiempos y sus emociones, pues te han conocido durante mucho tiempo de una manera y ahora deben acomodar en su cabeza tu verdadera condición. En su corazón estoy convencido que lo harán más rápidamente pues eres la misma persona, pero sus prejuicios, mandatos y creencias le llevara un tiempo más largo poder resetearlas.

No compensa vivir en el armario

Tener miedo o angustia al afrontar este momento es normal, pero cuando se supera merece la pena, ya que la persona tiene que pensar en que si no lo hace estará ocultando una parte muy importante que tiene que ver con su afectividad, sus parejas o la familia que va a formar en el futuro.

La vida cambia de una manera espectacular. Dejas de vivir una mentira, una ficción, para vivir tu propia vida. El cuchicheo, el señalamiento, sobre todo en sitios pequeños, siempre va a estar ahí pero es preferible vivir siendo tú, y si te señalan por la calle sobreponerte a ello, a vivir una vida que no es la tuya.

Si alguien no te acepta será porque no te quiere lo suficiente y de esas personas es mejor prescindir, porque tú condición sexual y tu manera de amar no te cambia como persona sino que asumirte te hace más auténtico-a, y quien no lo entienda sea quien sea sobra en tu vida.

Por ultimo quiero desde este artículo mandarles un mensaje a los padres. Ellos deben acompañar si o si el proceso de sus hijos, tengan la edad que tengan, sin juzgarlos ni condenarlos, no sintiéndose culpables de su condición, o acusándolos de ser degenerados o enfermos.

No nieguen la realidad tienen que apoyar a sus hijos, porque sin el apoyo de las familias estas personas viven situaciones muy duras que pueden dejar secuelas psicológicas y físicas para toda su vida.

Son sus hijos y tienen que protegerlos, contenerlos y amarlos, porque dejarlos abandonados a su suerte o negándoles su cariño los están condenando al vacío emocional y a la no aceptación.

Un hijo gay puede ser algo tan maravilloso, como un doble regalo de la vida, primero por ser hijo, y segundo por ser alguien tan fuerte que es capaz de enfrentarse a un sistema impuesto durante de siglos para realmente ser quien es.

Si a pesar de todo lo que hemos explicado en esta nota te cuesta dar el paso, siempre tienes la opción de consultar a un profesional que estamos seguros sabrá guiarte para ir dando los pasos de acuerdo a tu situación personal, tu entorno y tu personalidad, no dudes en contactarte y buscar ayuda, recuerda que esta es la única vida que vas a tener y realmente mereces ser feliz y vivirla plenamente.

Escrito por: Carlos Fernández.

Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.