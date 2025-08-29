Santa Rosa amenaza con su furia: sábado gris, lluvias y viento azotarán San Juan

Este sábado 30 de agosto se presenta como un día adverso para San Juan: el cielo permanecerá cargado de nubes, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia amarilla por lluvias y viento que anticipa lluvias persistentes, en ocasiones fuertes, junto a ráfagas intensas desde el sector sur. Para la jornada se espera una mínima de 9° y una máxima de 13°.
Las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 70mm, aunque en algún punto podrían superar esos valores . El viento continuará imponiéndose con velocidades sostenidas de 35 a 50km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80km/h.
En la práctica, se espera una jornada de constante inestabilidad: madrugadas y mañanas con chubascos frecuentes, nubosidad densa y descenso térmico, seguidas por una tarde fría y ventosa bajo cielo encapotado . El episodio forma parte del emblemático fenómeno de la “Tormenta de Santa Rosa”, que trae sus efectos con puntualidad este año, golpeando con intensidad en buena parte de la provincia.