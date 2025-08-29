Santa Rosa amenaza con su furia: sábado gris, lluvias y viento azotarán San Juan

El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

Este sábado 30 de agosto se presenta como un día adverso para San Juan: el cielo permanecerá cargado de nubes, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia amarilla por lluvias y viento que anticipa lluvias persistentes, en ocasiones fuertes, junto a ráfagas intensas desde el sector sur. Para la jornada se espera una mínima de 9° y una máxima de 13°.

Las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 70mm, aunque en algún punto podrían superar esos valores . El viento continuará imponiéndose con velocidades sostenidas de 35 a 50km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80km/h.

En la práctica, se espera una jornada de constante inestabilidad: madrugadas y mañanas con chubascos frecuentes, nubosidad densa y descenso térmico, seguidas por una tarde fría y ventosa bajo cielo encapotado . El episodio forma parte del emblemático fenómeno de la “Tormenta de Santa Rosa”, que trae sus efectos con puntualidad este año, golpeando con intensidad en buena parte de la provincia. clima en san juan

