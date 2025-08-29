viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Santa Rosa amenaza con su furia: sábado gris, lluvias y viento azotarán San Juan

Este sábado 30 de agosto llega con todo: tormentas persistentes y ráfagas intensas, mientras el cielo gris presagia una jornada difícil. El SMN ya encendió las alarmas: San Juan deberá resguardarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.

Este sábado 30 de agosto se presenta como un día adverso para San Juan: el cielo permanecerá cargado de nubes, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia amarilla por lluvias y viento que anticipa lluvias persistentes, en ocasiones fuertes, junto a ráfagas intensas desde el sector sur. Para la jornada se espera una mínima de 9° y una máxima de 13°.

Lee además
un sanjuanino, presente en un encuentro de juventudes que transforman en buenos aires
Diálogo regional

Un sanjuanino, presente en un encuentro de juventudes que transforman en Buenos Aires
uno por uno, los eventos suspendidos en san juan por el temporal de santa rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Las precipitaciones podrían acumular entre 40 y 70mm, aunque en algún punto podrían superar esos valores . El viento continuará imponiéndose con velocidades sostenidas de 35 a 50km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 80km/h.

En la práctica, se espera una jornada de constante inestabilidad: madrugadas y mañanas con chubascos frecuentes, nubosidad densa y descenso térmico, seguidas por una tarde fría y ventosa bajo cielo encapotado . El episodio forma parte del emblemático fenómeno de la “Tormenta de Santa Rosa”, que trae sus efectos con puntualidad este año, golpeando con intensidad en buena parte de la provincia.

clima en san juan
Seguí leyendo

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Dramático incendio en Caucete: una mujer ciega fue rescatada por la Policía

Nuevo aumento: a cuánto llegan las Asignaciones Familiares de la ANSES en septiembre

Tres días de actividades en el Chalet Cantoni: mirá cuáles son las propuestas

Viernes primaveral con sol y brisa para San Juan

River se juega el pase a cuartos en Mendoza: todo lo que tenés que saber del choque con Unión

Jueves soleado en San Juan: amanecer fresco, tarde ideal para disfrutar al aire libre

Demoras y poca concurrencia: así comenzaron las elecciones por la conducción de la Federación Universitaria y 5 centros de estudiantes

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno por uno, los eventos suspendidos en san juan por el temporal de santa rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Por Mariela Pérez

Las Más Leídas

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar
Video

Adolescentes se agarraron de los pelos en el centro sanjuanino y ni siquiera un policía las pudo separar

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver
En sus palabras

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los roba ruedas y fue condenado a un año de prisión
Juicio abreviado

El empleado judicial admitió que filtraba información a la banda de los "roba ruedas" y fue condenado a un año de prisión

Te Puede Interesar

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: Venezolana, te llegó la hora
Violencia de género

Una bala y el temible mensaje de un sanjuanino a su expareja: "Venezolana, te llegó la hora"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.
Clima

Santa Rosa amenaza con su furia: sábado gris, lluvias y viento azotarán San Juan

El Gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflación y mejoras en adicionales
Paritarias

El Gobierno y los docentes sanjuaninos lograron un acuerdo salarial: aumentos atados a la inflación y mejoras en adicionales

Jubilada, tiktoker y abuela de 16 niños: Lili Toledo, la sanjuanina viral por sus videos video
Personajes sanjuaninos

Jubilada, tiktoker y abuela de 16 niños: Lili Toledo, la sanjuanina viral por sus videos

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia
Mirá el video

Así fue el operativo del Grupo GERAS con el can Farkas para desbaratar un kiosco narco en Rivadavia