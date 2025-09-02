martes 2 de septiembre 2025

RUBIA MOTORS: una empresa sanjuanina que innova en el sector automotriz ¡y ahora regala un auto!

Rubia Motors no para de crecer y hoy por hoy es sinónimo de confianza, variedad y oportunidades únicas en San Juan. Todos los detalles, en la siguiente nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
USADOS
San Juan tiene su propio punto de referencia cuando se trata de comprar vehículos 0km y usados de calidad garantizada, hablamos de Rubia Motors, con una amplia variedad de marcas líderes como Ford, Fiat, Toyota, Volkswagen, Chevrolet, la agencia se ha ganado un lugar de privilegio en el corazón y la confianza de los sanjuaninos.

Su formula es simple, segura y confiable: excelente atención, financiación a medida, precios competitivos y una postventa que acompaña al cliente después de la entrega. También un sistema de garantía legal para la venta de vehículos usados para mayor seguridad y conformidad del cliente.

Pero como si todo eso fuera poco, Rubia Motors esta llevando su compromiso con la comunidad, un paso más allá.

¡SORTEA TOTALMENTE GRATIS UN FIAT PALIO MODELO 2010!

Si, leíste bien: cualquiera puede participar sin comprar nada, solo con inscribirse en la promo. Un gesto que confirma que esta agencia no solo vende autos... crea experiencias y devuelve a la gente un poco de lo que recibe.

Con una sede moderna, un equipo especializado y un amplio catálogo, Rubia Motors es el lugar donde cada sanjuanino encuentra el vehículo de sus sueños.

Rubia Motors no para de crecer y hoy por hoy es sinónimo de confianza, variedad y oportunidades únicas en San Juan. Si estas buscando tu próximo auto o querés ganarte uno gratis, ya sabes dónde ir.

Visítalos en su showroom y viví la experiencia RUBIA MOTORS

Domicilio: Av. España 1251 Sur : https://maps.app.goo.gl/a722HqjKKbooQRcm7?g_st=ac

Teléfono: 264-5488440

Instagram: rubiamotors

Facebook: Rubia Motors

Sorteo Auto: https://sorteo.rubiamotors.com/

