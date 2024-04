Reto viral para tu mente: encontrá la "A" en menos de 10 segundos

El reto visual que compartimos en esta oportunidad es ideal para ejercitar la rapidez visual y la concentración, ya que se trata de encontrar la letra A en medio de una imagen repleta de figuras y que dificultan localizarla. El desafío radica en encontrar la letra en menos de diez segundos y así poner a prueba la destreza mental.

En la imagen que te presentamos a continuación, hay muchas figuras intrincadas y con un patrón que se repite. En medio de ellas, se esconde la letra A y encontrarla puede resultar un poco complicado. ¿Podrás lograrlo en menos de 10 segundos?

image.png

Solución al reto viral

Si pudiste cumplir con la consigna y encontraste la letra A en menos de 10 segundos, ¡felicitaciones! Sos una persona muy hábil para resolver este tipo de acertijos visuales y, sin dudas, tenés un gran poder de observación.

Por otro lado, si no pudiste hallar la letra en el tiempo estipulado o directamente no pudiste encontrarla, no te desanimes. Existen muchos retos visuales con diferentes niveles de dificultad que podés utilizar para ejercitar tu mente y prepararla para futuros desafíos.

image.png

Fuente: Crónica